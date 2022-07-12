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為經典包款加上粉彩愛心 GUCCI七夕系列搶先登場！
今年國曆8月4日是農曆七夕，時尚品牌GUCCI提前發佈了LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。
LOVELIGHT系列包含了男女服飾、鞋款、包款和飾品等配件，品項多元豐富。主要設計元素以粉藍色的愛心和花朵刺繡貫穿系列，像是Bamboo 1947竹節包就以粉藍色愛心搭配彩色鑽石形狀圖樣，展現俏皮討喜的風格。Diana竹節包也有類似的設計，更運用了反光金屬鉚釘在包身上拼出「LOVE」字樣，以率性個性來表達愛。丹寧襯衫、T恤、Polo衫等，則是搭配了手工刺繡，無論是大面積的點綴或在低調出現在胸口等細節，都能感受到一股古典優雅的文藝情懷。洋裝上的印花圖案，同樣也組合了彩色鑽石形圖騰和花朵，展現熱鬧歡愉的氣息。此外，還有印上GUCCI BLIND FOR LOVE字樣的服飾，搭配著餐瓷的印花，感受另類趣味。
粉彩色的高跟鞋，夢幻復古，印花絲巾與髮箍則是增添造型變化的最佳幫手。GUCCI Run運動鞋，以幻想的鳥和心型刺繡裝飾。眼鏡以顏色新穎oversize的方框風格為最大特色，還有無框架猫眼設計，星形細節更增添驚喜。珠寶方面打造一系列飾以鍍鈀和粉色心形水晶的品項。追求精緻生活品味的人，則不能錯過由絲緞和木材製成的扇子。
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