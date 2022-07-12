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為經典包款加上粉彩愛心 GUCCI七夕系列搶先登場！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
眼鏡以顏色新穎oversize的方框風格為最大特色，還有無框架猫眼設計，星形細節更增添驚喜。圖／GUCCI提供
眼鏡以顏色新穎oversize的方框風格為最大特色，還有無框架猫眼設計，星形細節更增添驚喜。圖／GUCCI提供

今年國曆8月4日是農曆七夕，時尚品牌GUCCI提前發佈了LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。

LOVELIGHT系列包含了男女服飾、鞋款、包款和飾品等配件，品項多元豐富。主要設計元素以粉藍色的愛心和花朵刺繡貫穿系列，像是Bamboo 1947竹節包就以粉藍色愛心搭配彩色鑽石形狀圖樣，展現俏皮討喜的風格。Diana竹節包也有類似的設計，更運用了反光金屬鉚釘在包身上拼出「LOVE」字樣，以率性個性來表達愛。丹寧襯衫、T恤、Polo衫等，則是搭配了手工刺繡，無論是大面積的點綴或在低調出現在胸口等細節，都能感受到一股古典優雅的文藝情懷。洋裝上的印花圖案，同樣也組合了彩色鑽石形圖騰和花朵，展現熱鬧歡愉的氣息。此外，還有印上GUCCI BLIND FOR LOVE字樣的服飾，搭配著餐瓷的印花，感受另類趣味。

粉彩色的高跟鞋，夢幻復古，印花絲巾與髮箍則是增添造型變化的最佳幫手。GUCCI Run運動鞋，以幻想的鳥和心型刺繡裝飾。眼鏡以顏色新穎oversize的方框風格為最大特色，還有無框架猫眼設計，星形細節更增添驚喜。珠寶方面打造一系列飾以鍍鈀和粉色心形水晶的品項。追求精緻生活品味的人，則不能錯過由絲緞和木材製成的扇子。

Lovelight系列丹寧刺繡襯衫，11萬9,200元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列丹寧刺繡襯衫，11萬9,200元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列藍色Diana肩背提包，15萬200元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列藍色Diana肩背提包，15萬200元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列白色印花刺繡Logo短袖上衣，26,400元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列白色印花刺繡Logo短袖上衣，26,400元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列Bamboo多色印花肩背提包，20萬3,600元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列Bamboo多色印花肩背提包，20萬3,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供
Lovelight系列多色印花絲巾，17,600元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列多色印花絲巾，17,600元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列藍色印花髮箍，14,600元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列藍色印花髮箍，14,600元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列粉色高跟鞋，46,100元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列粉色高跟鞋，46,100元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列Diana多色小號肩背提包，15萬5,500元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列Diana多色小號肩背提包，15萬5,500元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列白色刺繡Polo衫，23,400元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列白色刺繡Polo衫，23,400元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列粉色印花洋裝，12萬7,000元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列粉色印花洋裝，12萬7,000元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列愛心手鍊，18,200元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列愛心手鍊，18,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供
Lovelight系列咖啡色刺繡短袖，22,300元。圖／GUCCI提供
Lovelight系列咖啡色刺繡短袖，22,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供
GUCCI為七夕推出LOVELIGHT系列商品，以愛心、花朵等元素為設計主題，並以五彩繽紛的顏色搭配各種奇想圖騰，用隱藏在美學背後的浪漫情懷來傳遞愛意。圖／GUCCI提供

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