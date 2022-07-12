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住宿1.3折！板橋凱撒XThe Body Shop 人人都有入住禮
又一波聯名來了！板橋凱撒大飯店與知名英國保養品牌The Body Shop美體小舖聯手推出「寶Bear老闆放暑假」住房專案，7/20至9/30每房每晚3,800元起，配合國旅補助方案最高折抵1,300元，可享最殺優惠2,500元入住，相較原價19,146元、等同1.3折。
住房專案含早餐，以及小朋友專屬禮物─超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖，還有媽媽專屬禮物─The Body Shop辣木籽更新沐浴膠，爸爸專屬禮物─The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲及百元抵用券兩張。
此外，與美體小舖合作期間，飯店房客憑房卡至板橋門市消費滿1,200元、還可現折200元。
除了全家大小都有禮物外，夏天不可錯過32樓的高空戶外泳池，暢玩戲水或在躺椅上來場暖暖的日光浴。預訂可洽：02-8964-3968。
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