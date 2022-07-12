台北最潮「星空巴士」7月15日啟動！100分鐘無限暢飲

繼台北信義區的雙層觀光餐車之後，又有全新「星空巴士」上路。寒舍艾麗酒店攜手臺北市雙層觀光巴士、YOUBON星全安票券網聯手打造，不同以往的紅色雙層觀光巴士及黑色雙層餐車，「星空巴士」採用炫彩的紫色星空時尚外觀，於每周五、六、日晚上6:00起潮玩信義區。

「星空巴士」的內部設計，也與觀光餐車大不相同。與國外不少城市的觀巴近似，全開放式的車頂，微風襲來，更貼近都市風情；座位每排4人、中間留走道，座位區旁有置放餐點、飲品的分隔小空間。

環繞路線以台北市信義區為主，包括陶朱隱園、台北101、國父紀念館、四四南村，至四四南村遊客可下車拍照；上車後採一票喝到底，100分鐘無限暢飲的方式，附贈一組佐酒小食，每位票價1,399元。

「星空巴士」暢飲酒款中的兩款氣泡酒，皆選自法國勃根地地區首屈一指的氣泡酒品牌安柏夫人酒莊，「法國安柏夫人白中白氣泡酒」入口散發杏桃、水蜜桃水果香氣，口感細緻，清新爽口。另一款「法國安柏夫人冰點粉紅氣泡酒」，呈現迷人的玫瑰粉色，細緻綿密的氣泡更增添了層次感。

混合調酒則提供以琴酒為基底，與酸甜果香的柳橙、奇異果，尾韻透著檸檬輕酸的「艾麗萃意」，以及粉嫩迷人的「夏日玫瑰」。啤酒選擇有融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」，以及台灣啤酒、日本朝日黑啤酒。

「佐酒小食」也展現酒店的料理功力，包括夏季酸辣絕佳鮮味「涼拌泰式酸辣透抽鮮蝦串」，金黃噴香的「酥炸香辣雞米花」。

相關資訊可至寒舍艾麗酒店官網查詢：humblehousehotels.com。