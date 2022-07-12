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好看到女生也想穿！VERSACE新男鞋熱賣到大缺貨
炎炎夏日，穿上短褲、裙裝混搭一雙休閒運動鞋，是不少人偏好的打扮風格。本季VERSACE全新推出男裝Odissea運動鞋系列，以立體搶眼的外型搭配標誌性的梅杜莎Medusa裝飾，呈現率性帥氣又充滿活力的時尚風貌。
全新Odissea運動鞋系列，立體外型設計是從「太空旅行」和「繁星」汲取靈感，以獨特出眾的手法演繹充滿未來感的設計和潮流風格。小牛皮鞋身線條令人聯想起流線型單車頭盔或未來太空船。正中央配上立體橡膠梅杜莎Medusa飾牌，增添亮點，鞋舌上有品牌名和系列名的標誌，擁有一定厚實份量的橡膠鞋底，也具備增高功能。目前提供黑色、白色、鮮藍色、粉紅色、咖啡色和金屬銀色，秋冬還會有更多色選。
這款鞋上架後就備受歡迎，從歐碼的39到47號都有，目前許多尺寸都缺貨中。
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