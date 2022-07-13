2022《好厝邊FUN暑假》線上手作活動開跑！

「小米收穫祭」是卡大地布部落年度的重要盛事。圖／中華電信基金會「蹲點·台灣」活動提供

由中華電信基金會主辦的《好厝邊生活節》去年起從實體市集暫改為《好厝邊FUN暑假》線上手作活動，保留了手作DIY及在地文化的元素，讓民眾在家仍能體驗到台灣各角落的溫暖故事。去年廣受好評的《好厝邊FUN暑假》線上手作活動，今年以「手作的幸福溫度」為主題再度回歸，同樣帶來三項簡單有趣的DIY體驗活動，今起全面上線！歡迎有興趣的家長前往觀看。

中華電信基金會長年與台灣公益組織、部落、社區協會合作，以推廣在地人文為目標，把來自台灣各個角落的正向理念化作有趣的親子DIY活動，寓教於樂，讓大人小孩都能從親子共學中獲得更多幸福感。本年度的《好厝邊FUN暑假－手作的幸福溫度！》線上手作活動邀請「台東Katratripulr卡大地布部落」、「桃園市新屋區愛鄉協會」及「台灣玩具圖書館協會」合作，分別推出的DIY體驗活動為「小米豐收串珠吊飾」、「繽紛石滬」及「祈願風鈴」。

全家一起DIY的「小米豐收串珠吊飾」認識部落特色，也更有意義及溫度。圖／卡大地布部落提供

台東知本Katratripulr卡大地布部落的「小米豐收串珠吊飾」當中的「小米」對原住民文化來說是相當神聖的作物，而部落每年最重要的「小米收穫祭」在卑南話裡的涵義是〝像石頭一樣重〞，因此「小米豐收」即有幸福、富足的象徵，完成的串珠吊飾，可以掛在門前或是鑰匙圈，就像是每天都在為家人祈福一樣！

海廢再利用！耍廢教室DIY課程，大人小孩一起製作繽紛石滬。圖／桃園市新屋區愛鄉協會提供

桃園市新屋區愛鄉協會的「繽紛石滬」所提倡的是地方創生與海廢再造，長期深耕於桃園新屋沿海地區，推廣新屋百年石滬文化，而大家熟悉的「淨灘」正是協會的日常，再將廢棄物「打掉重練」，就成為繽紛可愛的實用小物！希望能讓更多人透過這樣的DIY手作，一起認識海洋保護的重要性。

手作的「祈願風鈴」用身邊可得的素材發揮創意。圖／台灣玩具圖書館協會提供

台灣玩具圖書館協會的「祈願風鈴」以玩具回收再利用的概念，用身邊隨手可得的素材，寫上祝福的話語，製作成一個滿載願望的祈願風鈴！協會每年回收的玩具超過4萬公斤，當中有9成為塑膠製品，造成環境負擔，DIY不僅讓玩具再次被賦予新生命，也鼓勵孩子建立環保與分享的觀念。

而今年的DIY活動同樣邀請了知名親子網紅擔任手作小老師，包含「恩恩老師EanTV」、「100種理想」、「吳鳳Rifat」，新陣容讓DIY教學更生動好玩！三組教學影音都已上線，歡迎到網紅小老師們的YouTube頻道免費觀看。

中華電信基金會深耕社區16年，這次的《好厝邊FUN暑假－手作的幸福溫度！》線上手作活動持續邀請地方機構與部落，帶領大家親手觸摸在地文化，一起看見台灣最美的一面，放心、安心、健康地度過暑假親子時光！詳情請關注 活動官網 。

《好厝邊FUN暑假－手作的幸福溫度！》線上手作活動

主辦單位：中華電信基金會

合作單位：聯合數位文創、台東Katratripulr卡大地布部落、桃園市新屋區愛鄉協會、台灣玩具圖書館協會

官網： 活動官網

YouTube播出頻道：

恩恩老師EanTV（繽紛石滬）： https://reurl.cc/QLynG9

100種理想（祈願風鈴）： https://reurl.cc/Wr5ay9