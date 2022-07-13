美殿堂級重唱團體「TAKE 6」9月登台巡演 早鳥最低85折今開賣

史上獲得最多葛萊美獎肯定的演唱團體「TAKE 6」，今年九月首度訪台，展開北中南三地巡演，特邀台灣金曲團隊「歐開合唱團」擔任演出嘉賓，強強聯手，挑戰最強阿卡貝拉演出陣容！早鳥最低優惠85折今日啟售。

「TAKE 6」是誰？成軍超過四十年，發行過十六張專輯，獲得10項葛萊美獎、10項美國福音聖鴿獎、2項有色人種形象獎、1項靈魂列車音樂獎等的美國無伴奏六重合唱團體，是金獎常勝軍，更是阿卡貝拉界最頂尖的殿堂級團體，被譽為「人聲交響樂團」，在音樂界有舉足輕重的地位。這次重磅邀請到「TAKE 6」來台，對台灣所有阿卡貝拉演唱團體、樂迷為之瘋狂，是音樂界一大盛事，期待親臨現場感受超凡的人聲饗宴。演唱風格多元「TAKE 6」曲風匯集爵士、流行、R&B、Doo-Wop、藍調、福音，都有極高的評價，本次的演唱嘉賓「歐開合唱團」藝術總監賴家慶老師表示：「許多最優秀的阿卡貝拉團體團各有其擅長的曲風，但是唯有TAKE 6可以同時在福音、R&B與爵士風格上達到世界頂尖的最高境界。」可見實力與地位不容小覷。