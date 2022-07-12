地瓜薯條組省40、咖啡10元！摩斯祭優惠 和牛堡新登場

迎接盛夏時光到來，連鎖速食「摩斯漢堡」即日起推出全新「日式多蜜和牛堡」、「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」等新品與多項優惠活動，購買指定商品，有機會將Beats Studio Buds真無線降噪耳機、SRS-XB13防水防塵重低音輕便喇叭帶回家，另外還有「黃金地瓜薯條+冰紅茶」現省40元、摩斯咖啡第2杯10元等不同優惠。

「日式多蜜和牛堡」的設計概念源自西餐料理，選用油花豐富的澳洲飼養優質和牛加入洋蔥丁製成肉排後，再裹粉油炸至金黃，鎖住鮮美肉汁與食材原味。另外再搭配由洋蔥、蘑菇、紅蘿蔔、蕃茄等食材與法式紅醬、胡椒精心熬煮而成的日式多蜜醬，打造出微辣且多層次的滋味。同時並搭配生菜、高麗菜絲平衡清爽感，單點優惠價99元。同步登場的「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」以紅茶為基底，選用台灣黑葉荔枝搭配蒟蒻，打造豐富層次，每杯80元。

摩斯漢堡今夏也推出一系列優惠活動。7月16至8月15日打造「夏日樂活輕食季」優惠活動，凡至門市購買任一指定套餐，含摘鮮綠樂活牛肉堡、摘鮮綠炸蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥杏鮑菇珍珠堡，並搭配飲品雪碧，登錄發票即可參加抽獎，有機會抽中近五千元的「Beats Studio Buds真無線降噪耳機」或「SRS-XB13防水防塵重低音輕便喇叭」。

另外「安心取溫馨送」限時推出多款「Fun暑假」優惠組合與「夏日安心點」活動。即日起至7月15日期間，超級大麥海洋珍珠堡套餐組合，原價225元，優惠價189元。相同期間MOS Order APP上同步大方送，超級大麥海洋珍珠堡搭配冰紅茶，原價125元，優惠價只要99元；7月16日至7月31日，照燒青梅豬排堡早餐套餐組合，原價90元，優惠價79元，擁有MOS Order APP的會員，即日起至8月31日加碼享3～4人早餐及午晚餐多重優惠，最低299元起。即日起至8月31日期間，如以MOS Order APP完成消費，再贈會員早餐、薯條咖啡優惠券2張。