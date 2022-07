內田雅樂帥氣示範！周裕穎為北藝中心打造時尚制服

今年臺北最有話題的建築,當屬七月起正式啟用的表演藝術中心,這棟位於捷運劍潭站旁的大樓,由普立茲克建築獎得主雷姆庫哈斯(Rem Koolhaas)與大衛希艾萊特(David Gianotten)領軍的荷蘭OMA建築事務所設計場館,充滿前衛藝術魅力。為了呼應此建築風格,館方也特別邀請台灣國際時尚設計師周裕穎打造全新員工制服,日前更由日本最帥星三代之稱的內田雅樂(UTA)來展示,傳遞出新穎、有型的時尚姿態。

荷蘭OMA建築事務所跟時尚界淵源很深,他們長期與PRADA合作秀場空間,並為PRADA打造了米蘭的藝術基金會建築。這次團隊為臺北表演藝術中心設計了獨特的「劇場魔術方塊」與「銀色巨型球劇場」建築外觀,周裕穎為了呼應這個特色,巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服,並採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成,不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。不同層次的藍色搭配白色呈現的色塊組合,讓制服既有設計感又非常俐落、符合穿著需求。在身高190公分又有一張帥氣臉孔的UTA示範下,更顯有型。

周裕穎表示:「北藝中心被CNN評選為全球最具變革性的8大建築之一,能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸,這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思,打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」