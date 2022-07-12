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內田雅樂帥氣示範！周裕穎為北藝中心打造時尚制服
今年臺北最有話題的建築，當屬七月起正式啟用的表演藝術中心，這棟位於捷運劍潭站旁的大樓，由普立茲克建築獎得主雷姆庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛希艾萊特（David Gianotten）領軍的荷蘭OMA建築事務所設計場館，充滿前衛藝術魅力。為了呼應此建築風格，館方也特別邀請台灣國際時尚設計師周裕穎打造全新員工制服，日前更由日本最帥星三代之稱的內田雅樂（UTA）來展示，傳遞出新穎、有型的時尚姿態。
荷蘭OMA建築事務所跟時尚界淵源很深，他們長期與PRADA合作秀場空間，並為PRADA打造了米蘭的藝術基金會建築。這次團隊為臺北表演藝術中心設計了獨特的「劇場魔術方塊」與「銀色巨型球劇場」建築外觀，周裕穎為了呼應這個特色，巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服，並採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成，不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。不同層次的藍色搭配白色呈現的色塊組合，讓制服既有設計感又非常俐落、符合穿著需求。在身高190公分又有一張帥氣臉孔的UTA示範下，更顯有型。
周裕穎表示：「北藝中心被CNN評選為全球最具變革性的8大建築之一，能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸，這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思，打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」
此外，本週六（7月16日）臺北表演藝術中心也將聯手周裕穎支線品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX舉辦《先驅者沙龍2》服裝秀，以永續概念貫穿，屆時北藝中心全新制服與周裕穎新一季服裝將會一起發表，當天也會有眾多藝人、神秘嘉賓現身，勢必又會讓這個臺北新地標成為最熱話題。
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