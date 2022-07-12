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蝦皮購物開賣超蝦漢堡 領券再抽1年份「拉亞漢堡」早餐
蝦皮購物跨界行銷又有創意新招！宣布與「拉亞漢堡LAYA BURGER」跨界合作，攜手推出期間限定「夏日海洋蝦皮聯名堡」，拉亞漢堡更限時進駐蝦皮購物開設電子票券品牌館，讓用戶在家就能夠搶下最新潮餐點。且搭上「蝦皮購物7.18月中狂購節」，即日起至7月17日只要預先領取免運券，就有機會抽到1年份拉亞漢堡早餐，天天再抽最潮聯名堡。
即日起至9月11日，於全台500間拉亞漢堡門市皆可享用到美味的蝦皮聯名堡系列，搭配蝦皮購物「7.18月中狂購節」消費熱潮，即日起至7月17日用戶凡上站提早領取7.18全站免運券，就有機會獲得1年份拉亞漢堡早餐；歡慶聯名合作，「7.18月中狂購節」再加碼天天抽蝦皮雙蝦米堡。
為了滿足全台消費者的味蕾，蝦皮購物與拉亞漢堡此次共推出5款聯名新品，包括大份量大享受的「超蝦雙料系列」，有搭配經典厚實牛肉的「爆料炸蝦厚牛堡」，搭配口感酥脆的炸蝦天婦羅與清爽的萊姆塔塔醬，一次享受雙主料帶來全新好滋味的衝擊；「卡滋雙蝦堡」由炸蝦天婦羅搭配厚實爽脆的蝦排，雙蝦出擊迸發出滿滿的海味，喜歡米飯口感，還可將麵包換成「蝦皮雙蝦米堡」，運用美味炸蝦變出多種吃法。
另外還有頂級口味首選「龍蝦沙拉雙料系列」，加入明太子及淡淡山葵風味的龍蝦沙拉，除了可以搭配阿拉斯加鱈魚組成「鱈魚龍蝦沙拉堡」，也可以選擇搭配經典厚實牛肉組成「超牛龍蝦沙拉堡」。
於限定聯名堡系列販售期間，只要購買夏日海洋蝦皮聯名堡系列，並於拉亞漢堡門市出示拉亞活動頁，即享現折5元與限量刮刮卡1張；Instagram、Facebook打卡標記蝦皮購物、拉亞漢堡官方帳號，再多送1張限量刮刮卡，有機會刮中蝦皮購物1年份免運券與拉亞漢堡1週早餐券。
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