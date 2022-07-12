就是愛小廢包！精緻、可愛外型 越無用越受到歡迎

容量不大，僅能放下無線耳機、鑰匙或是口紅的包款，被暱稱為「小廢包」，但因為外型可愛又精緻，成為女孩們不可或缺的搭配單品。而且這股風潮仍舊是這季最夯的流行元素之一，所以新加坡時尚品牌Charles & Keith就打造了夏日迷你包組，一次集結四款不同風格的品牌明星包款的迷你版本。而來自韓國的SAMO ONDOH設計師袋包品牌，海外首間專賣店就落腳台北，同時也獻上迷你翻蓋胖胖包，引起關注。

從經典的鍊條肩背包、Gabine菱格馬鞍包、霧面粗鍊手提包與編織提把帆布水桶包擷取靈感，Charles & Keith打造夏日迷你包組，把上述的設計都縮小至原有的25％尺寸，但細節處理卻不馬虎，凸顯了精緻感，因此未上市時，就掀起討論熱潮，果不其然，在正式開賣後就立即被秒殺。買不到限定的小廢包也沒關係，Charles & Keith還將推出與藝術家Coco Capitán聯名的厚底樂福鞋與手提方包，透過藍色雛菊圖案為主要視覺，並裝飾Coco Capitán具識別度的手寫詩句，將獨特的藝術風格貫穿系列。透過文藝視角賦予菱形更深層的意義，一同深入探索人性中的豐富情感。

Charles & Keith與藝術家Coco Capitán聯名的厚底樂福鞋與手提方包，將獨特的藝術風格貫穿系列。圖／Charles & Keith提供

來自韓國的SAMO ONDOH正式設立首間海外實體店面就在台灣，店內陳列品牌所有包款，讓沒有辦法飛到韓國的消費者也可以有完整體驗。同時，SAMO ONDOH為了台北首店的開幕，更特別與韓國聖水旗艦店同步推出限量，並首次亮相的全新Flap Mug Bag Mini包款，延續一體成型的蓬鬆質感，但設計成只有手掌大小的小廢包，也是近期泫雅的愛用款。除此之外，因應夏季到來，SAMO ONDOH認為多彩包款與可愛的小雛菊別針將成為必買重點，於是精選出最熱賣的五大包款，當走進品牌的實體店不再有選擇障礙。

SAMO ONDOH全新Flap Mug Bag Mini包款，近期成為泫雅的最愛。圖／SAMO ONDOH提供

Charles & Keith聯名Coco Capitán手提方包2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith打造夏日迷你包組，在正式開賣後就立即被秒殺。圖／Charles & Keith提供