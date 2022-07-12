西裝一脫露出雪白香肩 鄭秀晶和湯抖森同台看溫網

日前溫布頓網球錦標賽落幕，「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）在男子單打奪冠，達成溫網四連霸的紀錄。作為已連續17年擔任此賽事指定合作品牌的Polo Ralph Lauren，當天也邀請多位名人到倫敦中央球場觀看決賽，包括Krystal鄭秀晶、柳俊烈、安德魯加菲爾德、Poppy Delevingne、「抖森」湯姆希德斯頓等人，他們也都穿出帶夏季清新感的輕正裝時尚，讓球賽場邊也充滿看點。

Krystal鄭秀晶穿著Ralph Lauren Collection亞麻削肩上衣和短褲，披上黑色克什米爾雙排釦西裝外套，手提Welington黑白肩背包，展現俐落率性的女性魅力。黑色高跟長靴，又辣又帥。柳俊烈則以Ralph Lauren Purple Label Shawl Collar奶油白西裝外套配淺藍色系襯衫，搭上深藍色領帶和亞麻短褲，休閒雅痞、輕熟有型。