西裝一脫露出雪白香肩 鄭秀晶和湯抖森同台看溫網
日前溫布頓網球錦標賽落幕，「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）在男子單打奪冠，達成溫網四連霸的紀錄。作為已連續17年擔任此賽事指定合作品牌的Polo Ralph Lauren，當天也邀請多位名人到倫敦中央球場觀看決賽，包括Krystal鄭秀晶、柳俊烈、安德魯加菲爾德、Poppy Delevingne、「抖森」湯姆希德斯頓等人，他們也都穿出帶夏季清新感的輕正裝時尚，讓球賽場邊也充滿看點。
Krystal鄭秀晶穿著Ralph Lauren Collection亞麻削肩上衣和短褲，披上黑色克什米爾雙排釦西裝外套，手提Welington黑白肩背包，展現俐落率性的女性魅力。黑色高跟長靴，又辣又帥。柳俊烈則以Ralph Lauren Purple Label Shawl Collar奶油白西裝外套配淺藍色系襯衫，搭上深藍色領帶和亞麻短褲，休閒雅痞、輕熟有型。
安德魯加菲爾德選穿Ralph Lauren Purple Label絲質的雙排釦西裝外套內搭內搭米色條紋襯衫，配亞麻打褶西裝褲，用敞開的領口詮釋瀟灑不羈的紳士風格。湯姆希德斯頓的深藍色西裝套裝內搭天空藍襯衫，優雅帥氣。英國模特兒兼演員Poppy Delevingne則是以Polo Ralph Lauren雙排釦西裝套裝，配全新系列Polo ID包款，一身檸檬黃配色亮眼輕盈，是很適合這個季節的搭配。
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