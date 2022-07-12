慶樂天桃猿封王 全家「隨買跨店取」限時3天咖啡買1送1

台北巷弄街頭其實深藏不漏，藏著許多特色店家。有華麗的日式昭和風冰店、簡約文青的日式書齋咖啡廳、還有很道地的日本喫茶店。今天ReadyGo要帶大家一探台北街頭裡擁有濃厚的「日式風格」精選8間隱藏版小店！讓你在平凡的台北街頭，體驗不平凡的日本風情，還有復古懷舊店家讓你回味一下日本的昭和年代！

2022-07-05 11:00