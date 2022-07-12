慶樂天桃猿封王 全家「隨買跨店取」限時3天咖啡買1送1
樂天桃猿中華職棒33年上半季封王，全家便利商店同歡慶，特別於線上及線下同步推出各式優惠，7月13日上午10點起至7月15日，於全家App「隨買跨店取」每日推出限定品項買1送1限時快閃優惠，7月13～15日Let’s Café大杯單品美式率先推出買1送1，特大杯經典美式緊接著在7月14～15日推出優惠，自有品牌FamilyMart Collection天然水，則是7月15日限定。另外，在全家App「全+1商城」及「全家行動購」則推出7月13～17日全館免運及中職封王慶活動專館5折起優惠，要與球迷們分享喜悅。
不只線上，實體店舖也有優惠，自7月15日至7月17日限時3天，超過百件商品第2件5折優惠，包含熱狗、WA!COOKIES雪糕、可口可樂、餅乾及保健食品等各項熱銷商品；同時，全家更祭出封王優惠加碼抽，全家會員凡於期間內購買上述指定活動商品，就有機會獲得季後賽門票，1人中獎2人同行，吃飽喝足還有球賽可以看，號召球迷們一起應援。
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