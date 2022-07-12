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宋慧喬也著迷！CHAUMET傳承百年自然主義珠寶藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET植藝萬千藝術展展場展出近百件CHAUMET典藏。圖／CHAUMET提供
CHAUMET植藝萬千藝術展展場展出近百件CHAUMET典藏。圖／CHAUMET提供

法國皇室珠寶世家巴黎尚美（CHAUMET）亞太區代言人宋慧喬造訪巴黎，不僅參訪波瀾燦景（Ondes & Mervielles）系列高級珠寶沈浸式展覽、配戴該系列Gulfstream （湍急灣流）祖母綠套鍊及耳環亮相晚宴，更造訪品牌與法國國立巴黎高等美術學院（Beaux-Arts de Paris）攜手合作的「植藝萬千」藝術大展 （Botanical –Observing Beauty），見證這個兩兩個半世紀品牌最富盛名的自然主義珠寶藝術的多重面向。

「植藝萬千」藝術大展次由任摩洛哥馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）園長、植物學家馬克尚森（Marc Jeanson）擔任策展，以植物亙古之美為主軸，透過包括珠寶等裝飾以及視覺藝術作品，窺見7000年來人類與植物的互動。展覽規劃和藏品蒐羅歷時三年，展出約400件作品，其中包括近百件CHAUMET不同時期的珠寶、繪圖及鎳銀模型，另有來自其他品牌的珠寶和物件。除了珠寶，展覽還向70多家法國內外機構和私人借展，包括羅浮宮、奧賽博物館、V&A博物館和東京的阿爾比恩藝術收藏館等。

這項展覽以植物為主角，也因此幕後注入環保概念。不僅展覽場景以生物源材料及可再利用材質製成，展品也不以飛機作為運輸工具，將碳排放減少到最低限度。雖然因兼顧環保「植藝萬千」無法至海外巡展，但宋慧喬所參訪的波瀾燦景系列高級珠寶沈浸式展覽將於8月來台，展開全球巡迴展的第一站。

CHAUMET亞太區代言人宋慧喬造訪Botanical植藝萬千藝術展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區代言人宋慧喬造訪Botanical植藝萬千藝術展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET植藝萬千藝術展外觀。圖／CHAUMET提供
CHAUMET植藝萬千藝術展外觀。圖／CHAUMET提供
CHAUMET 植藝萬千藝術展展出作品之一為莫內著名的睡蓮。圖／CHAUMET提供
CHAUMET 植藝萬千藝術展展出作品之一為莫內著名的睡蓮。圖／CHAUMET提供
CHAUMET植藝萬千藝術展展場。圖／CHAUMET提供
CHAUMET植藝萬千藝術展展場。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區代言人宋慧喬出席高級珠寶展貴賓晚宴。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區代言人宋慧喬出席高級珠寶展貴賓晚宴。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景高級珠寶展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景高級珠寶展。圖／CHAUMET提供

珠寶 巴黎 法國

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