宋慧喬也著迷！CHAUMET傳承百年自然主義珠寶藝術

法國皇室珠寶世家巴黎尚美（CHAUMET）亞太區代言人宋慧喬造訪巴黎，不僅參訪波瀾燦景（Ondes & Mervielles）系列高級珠寶沈浸式展覽、配戴該系列Gulfstream （湍急灣流）祖母綠套鍊及耳環亮相晚宴，更造訪品牌與法國國立巴黎高等美術學院（Beaux-Arts de Paris）攜手合作的「植藝萬千」藝術大展 （Botanical –Observing Beauty），見證這個兩兩個半世紀品牌最富盛名的自然主義珠寶藝術的多重面向。

「植藝萬千」藝術大展次由任摩洛哥馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）園長、植物學家馬克尚森（Marc Jeanson）擔任策展，以植物亙古之美為主軸，透過包括珠寶等裝飾以及視覺藝術作品，窺見7000年來人類與植物的互動。展覽規劃和藏品蒐羅歷時三年，展出約400件作品，其中包括近百件CHAUMET不同時期的珠寶、繪圖及鎳銀模型，另有來自其他品牌的珠寶和物件。除了珠寶，展覽還向70多家法國內外機構和私人借展，包括羅浮宮、奧賽博物館、V&A博物館和東京的阿爾比恩藝術收藏館等。