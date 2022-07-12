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嘉市飯店暑假訂房破6成 業者搭國旅補助推零元住宿搶翻

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉楠風華酒店配合國旅補助加碼優惠，專案房型下殺55折，雙人房續住第二晚零元。圖／嘉南楓華酒店提供
嘉楠風華酒店配合國旅補助加碼優惠，專案房型下殺55折，雙人房續住第二晚零元。圖／嘉南楓華酒店提供

交通部推國旅補助的「住宿優惠」，平日住宿每人每房每晚最高折1300元，15日將起跑，嘉義市的業者直言，感受暑假旺季人潮，有知名親子飯店表示，目前暑期訂房超過6成，假日更到8月都有預定，還有飯店業者配合國旅補助，推每天限量雙人零元住房，已被訂上百間。

天成文旅指出，嘉市的「天成文旅－繪日之丘」受疫情影響，5、6月住房率不如預期，只有5成不到，7月的平均住房率來到近8成，加上今開跑的夏季旅展線上旅展助益，預估可再提升1成業績左右。

17日後，平日入住搭配國旅補助，換算兩人同行每人650元即可入住，另和愛木村觀光工廠推「繪日手作好時光」住宿專案，平日享優惠價2600起，贈愛木村門票、享有手作DIY課程1次。

新悦花園酒店表示，6月底起7月的訂房量就非常明顯，本月住房率可望達6成5，即便國旅補助不適用假日，8月份假日也已有訂房，「終於開始忙起來，不然前陣子員工比客人多」，且國旅補助也適用官網住宿專案，例如4人成行、軍警消優惠，若國旅補助加上嘉市購物節補助300元房價，兩人入住只要再付2360元。

樂億皇家渡假酒店指出，政府的國旅補助助攻，暑假整體訂房率拉抬破8成，尤其搭配國旅補助推出雲嘉南鄉親平日兩人房零元，每天限量10間，更是7月一推出可預訂8月住宿，訂房超過百間，接電話到手軟，感受到旺季來臨。

承億文旅桃城茶樣子旅店表示，7月份訂房率超過8成5，且集團在全台旅店訂房也超過7成，經分析，因疫情趨緩，民眾很想安排親子旅遊，今年暑假訂房都訂得較早；業者也說，集團共有6館配合國旅補助，推「承億文旅雙城遊」專案，會員在暑假期間6個館住一晚再送一晚，兩晚入住最低2999元起。

五星級的耐斯王子大飯店表示，暑期訂房升溫，訂房率6成多，符合嘉市購物節活動更100多間，平日入住搭配國旅補助等，只要2690元，除了享購物節300元購物金，另可獲1199元棒球手套抱枕、55元嘉義限定米乖乖。

嘉市嘉楠風華酒店指出，配合國旅補助加碼優惠，15日至12月15日，國旅補助住宿專案房型下殺55折，雙人房最低3190元，且續住第二晚零元，家庭房續住999元。

樂億皇家渡假飯店表示，暑假整體訂房率拉抬破8成，搭配國旅補助推出雲嘉南鄉親平日兩人房零元入住，每天限量10間。記者林伯驊／攝影
樂億皇家渡假飯店表示，暑假整體訂房率拉抬破8成，搭配國旅補助推出雲嘉南鄉親平日兩人房零元入住，每天限量10間。記者林伯驊／攝影
天成文旅－繪日之丘飯店表示，7月平均住房率近8成，平日入住搭配國旅補助，換算兩人同行每人650元即可入住。圖／天成文旅提供
天成文旅－繪日之丘飯店表示，7月平均住房率近8成，平日入住搭配國旅補助，換算兩人同行每人650元即可入住。圖／天成文旅提供
嘉市新悦花園酒店表示，7月住房率可望達6成5，假日到8月都已有訂房。圖／新悦花園酒店提供
嘉市新悦花園酒店表示，7月住房率可望達6成5，假日到8月都已有訂房。圖／新悦花園酒店提供
五星級的耐斯王子大飯店表示，暑期訂房率6成多，搭配國旅補助等可獲贈棒球手套抱枕等。圖／耐斯王子大飯店提供
五星級的耐斯王子大飯店表示，暑期訂房率6成多，搭配國旅補助等可獲贈棒球手套抱枕等。圖／耐斯王子大飯店提供
承億文旅桃城茶樣子表示，7月訂房率超過8成5，推出會員在暑假住一晚再送一晚。圖／承億文旅提供
承億文旅桃城茶樣子表示，7月訂房率超過8成5，推出會員在暑假住一晚再送一晚。圖／承億文旅提供

國旅補助 訂房

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