兩天一夜「袋」著走 萬寶龍推新款Blue Spirit帆布包

隨著疫情趨緩，國外旅遊似乎有望，加上七夕的情人節即將來臨，旅行、小旅行時可以使用的托特包、行李袋逐漸成為包款的主流，萬寶龍（Montblanc）推出新款使用了環保材質的新款Blue Spirit帆布包，成為輕便時髦生活的風格之選。

萬寶龍Blue Spirit系列作品，使用了經過精選的環保材質，以嘗試降低對環境的影響，例如以再生廢料製造的尼龍紗線，此外新任創意總監打造的鋼筆筆尖形拉鍊，同樣運用在手提包的皮革輪廓上，展現了萬寶龍的創新精神，象牙白款以有機棉和亞麻混合而成的布料製作，藍色款的布料則是以Econyl®和有機棉混合而成，其中手拿包訂價14,500元、帆布包訂價則為27,800元。值得一提的是，兩種款式均的黑色皮革飾邊都以碳中和鞣革工序製作，手提包內部再附扣帶可繫上同款收納包或配件，提升機能與風格的豐富度。