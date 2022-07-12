全家霜淇淋創意無極限 「蒙布朗」造型只有1家店買得到

超商霜淇淋扛壩子，全家「Fami!ce」悄悄推出創意新品，這次不是在口味玩花樣，而是再度在造型上變出新花招，特地從日本引進「蒙布朗」出料口，讓霜淇淋擠出後，就像化身蒙布朗甜點，呈現一條條粗細分明的特色造型，超級考驗店員功力。目前僅在位於中山區的全家長賓店搶先開賣，想趁著炎熱天氣嚐鮮消暑的民眾，手刀快衝！

去年推出胖胖霜淇淋即掀起一波打卡熱潮，視覺效果超療癒，吃起來還有分量變更大的錯覺；今年的造型創意則是大走甜品風格，以許多台灣民眾超愛的法式甜品為概念，再推出「蒙布朗」出料口，目前推出的霜淇淋口味可選擇貘貘桃或是搭小農鮮奶的綜合口味，僅只有全家長賓店開賣。全家表示，預計今年將拓展至全台60間店鋪，持續帶給消費者驚喜感。 貘貘桃搭小農鮮奶霜淇淋綜合口味，建議售價45元。圖／全家便利商店提供 全家悄悄推出蒙布朗造型的霜淇淋，目前僅全家長賓店搶先開賣。圖／全家便利商店提供