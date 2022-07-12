快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

全家霜淇淋創意無極限 「蒙布朗」造型只有1家店買得到

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家特地從日本引進「蒙布朗」出料口，讓霜淇淋擠出後就像化身蒙布朗甜點，呈現一條條粗細分明的特色造型。圖／全家便利商店提供
全家特地從日本引進「蒙布朗」出料口，讓霜淇淋擠出後就像化身蒙布朗甜點，呈現一條條粗細分明的特色造型。圖／全家便利商店提供

超商霜淇淋扛壩子，全家「Fami!ce」悄悄推出創意新品，這次不是在口味玩花樣，而是再度在造型上變出新花招，特地從日本引進「蒙布朗」出料口，讓霜淇淋擠出後，就像化身蒙布朗甜點，呈現一條條粗細分明的特色造型，超級考驗店員功力。目前僅在位於中山區的全家長賓店搶先開賣，想趁著炎熱天氣嚐鮮消暑的民眾，手刀快衝！

去年推出胖胖霜淇淋即掀起一波打卡熱潮，視覺效果超療癒，吃起來還有分量變更大的錯覺；今年的造型創意則是大走甜品風格，以許多台灣民眾超愛的法式甜品為概念，再推出「蒙布朗」出料口，目前推出的霜淇淋口味可選擇貘貘桃或是搭小農鮮奶的綜合口味，僅只有全家長賓店開賣。全家表示，預計今年將拓展至全台60間店鋪，持續帶給消費者驚喜感。

貘貘桃搭小農鮮奶霜淇淋綜合口味，建議售價45元。圖／全家便利商店提供
貘貘桃搭小農鮮奶霜淇淋綜合口味，建議售價45元。圖／全家便利商店提供
全家悄悄推出蒙布朗造型的霜淇淋，目前僅全家長賓店搶先開賣。圖／全家便利商店提供
全家悄悄推出蒙布朗造型的霜淇淋，目前僅全家長賓店搶先開賣。圖／全家便利商店提供

甜點

延伸閱讀

「黃阿瑪冰菓室」松菸限定營業 今夏瑪民們必消暑打卡景點

他直呼「誰去IKEA能不吃霜淇淋」 網友掀兩派論戰

楊冪新戲官宣造型露肩超妖魅 「三生三世」後再演狐族

威秀影城獨家！「小小兵機長+飛機爆米花桶」 7／8超限量開賣

相關新聞

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

世界麵包冠軍陳耀訓所推出的「紅土鹹蛋黃酥」，號稱是「史上最難搶的蛋黃酥」。單價800元（10入）的陳耀訓紅土鹹蛋黃酥禮盒...

夏季旅展7/15開跑 五星飯店行程買一送一 訂房再抵488

2022台北國際夏季旅展即將在15日至18日在台北世貿一館登場，線上旅展也自即日起開跑，看準疫情趨緩，邊境解封的浪潮，不...

華航8月2日起全航線採行李計件制 經濟艙可託運46公斤

中華航空今日宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運...

上山下海無所不達 島嶼公路7選

臺灣這座小島，雖然不能體驗如美國、澳洲等公路的荒野風情，但因為島嶼特性，使得許多公路沿線不僅能與海景相伴，甚至能深入山林，抵達臺灣公路最高點「武嶺」，展現出上山下海皆能一次包攬的島嶼公路之美。

古代「黑科技」保存千年女屍 逆天古墓馬王堆

西元一九七二年四月，位於中國大陸長沙的「馬王堆漢墓」出土一具保存完整的女屍。這項發現隨著當年七月三十日新華社所發布的報導，震撼海內外。今年七月，恰逢其發現熱潮席卷全世界五十週年，再來探訪這座改變歷史的古墓。

追熱氣球不撲空 台東縣府推「天氣探長」即時天氣資訊

台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。