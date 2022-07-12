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喵星人襲捲南台灣 「貓美術館-貓之旅」高雄站啟動

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
「貓‧美術館」將於高雄站「統一時代百貨」加碼重現2019年「貓‧美術館」展覽高人氣熱門作品。圖/有你共創數位提供
「貓‧美術館」將於高雄站「統一時代百貨」加碼重現2019年「貓‧美術館」展覽高人氣熱門作品。圖/有你共創數位提供

繼2022年「貓之旅」台北站人氣作品廣受好評，「貓‧美術館」將於高雄站「統一時代百貨」加碼重現2019年「貓‧美術館」展覽高人氣熱門作品，夢時代各區設置「貓‧美術館」拍照打卡點，讓喵粉們再次沉浸在充滿藝術的饗宴中！

本次展覽經典再現12件山本修老師獨家原創作品，將西洋名畫融合「貓Cat」、術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，包含《戴珍珠耳環的少女貓》、《創造貓當》、《貓娜麗莎》及《貓星月夜》等，讓人見識到世界名畫替換成貓貓的樣貌。還有一比一擬真互動拍照區，包含《貓夢互動區》、《夜遊貓互動區》、《貓四季美景區》，讓喵粉們彷彿置身在畫裡。

此外，「貓‧美術館」與「有你共創數位」攜手打造「貓‧美術館巨大扭蛋機」進駐夢時代，抽抽有獎超值獎項，更集結熱銷商品與全新喵喵新品周邊，計有超過百樣商品，包含明信片、拼圖、抱枕等。另外，凡於貓之旅快閃店拍照打卡上傳FB，並標註#2022貓之旅高雄站，即可獲得打卡禮。(每人每款限兌換一次，數量有限贈完為止。)；於夢時代館內集章台蓋上貓之旅戳章，集滿 4 個不同的戳章即可換取貓‧美術館經典畫作限定書籤(共五款)；夢時代APP會員於貓之旅快閃店消費單筆滿1,111元，即可抽貓美術館限定商品，最大獎全套貓美術盒玩公仔，限量100份。

●貓‧美術館-CATART貓之旅快閃店高雄站

活動日期│2022年7月14日至2022年8月29日

活動地點│統一夢時代購物中心時代百貨 1樓

活動時間│週一至週四：11:00-22:00、週五 11:00-22:30、週六及例假日

10:30-22:30、週日 10:30-22:00

活動粉專│https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/

https://www.facebook.com/uPoint.unni

入場資格│免費入場

「貓‧美術館」將於高雄站「統一時代百貨」加碼重現2019年「貓‧美術館」展覽高人氣熱門作品。圖/有你共創數位提供
「貓‧美術館」將於高雄站「統一時代百貨」加碼重現2019年「貓‧美術館」展覽高人氣熱門作品。圖/有你共創數位提供

美術館 統一時代百貨 快閃

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