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甜點世界大冒險 蠟筆小新30周年期間限定店移師台中站

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」。圖/有你共創數位提供
蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」。圖/有你共創數位提供

人氣動漫蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」，此站為甜點世界大冒險限定店的「最終站」，有別於前面兩場，台中站特別結合了鐵道及火車元素，還加入台中特有意象，重金打造此次「甜點世界大冒險」企畫，請粉絲們到月台準備搭車！

全園區共打造7個30周年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達7米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點(帝國糖廠、台中公園、綠川)的甜蜜空間，以及經典再現娃娃車區與餅乾區，還有野原一家、動感超人以及蠟筆小新的同學與你同行，彷彿置身於蠟筆小新的世界。

此外還有許多動態活動，像是全台首創甜點列車抽獎活動，還有數百樣蠟筆小新周邊商品，另外只要在「臺中驛鐵道文化園區」的任何一處與蠟筆小新景點拍照，將照片上傳至FB或IG貼文，並標記地點「蠟筆小新30周年期間限定店─甜點世界大冒險最終站」及@臺中驛鐵道文化園區，即可獲得台中場限定打卡禮「車票書籤」乙張。(每人每款限兌換一次，數量有限贈完為止。)

蠟筆小新30周年期間限定店─甜點世界大冒險最終站

活動日期│2022年7月8日至2022年9月25日

活動地點│臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街

活動時間│週一至週五12:00-20:00、週六日及例假日11:00-20:00

活動粉專│https://www.facebook.com/SCTW30

https://www.facebook.com/uPoint.unni

入場資格│免費入場

蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」。圖/有你共創數位提供
蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」。圖/有你共創數位提供

甜點 鐵道

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