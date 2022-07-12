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再也不需要吸管！hó-lim飲料杯珍奶、咖啡一杯搞定

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
有設計獨家新色「薰紫」線上獨家販售。圖╱有你共創數位提供
有設計獨家新色「薰紫」線上獨家販售。圖╱有你共創數位提供

不需吸管，就口即「吸」！hó-lim飲料杯主打超神奇專利 Uni-tube 結構，帶來出乎意料的順暢飲用體驗，超美簡約外觀加上多款絕美色系，更讓你自由搭配生活風格！

hó-lim飲料杯擁有管狀結構兩側特殊斜面設計，並利用飲用自然傾斜角度，讓市面上常見飲品配料如珍珠、粉角、椰果等，都能自動往洞口集中吸起。此外，嚴選高品質材質，並由台灣優良廠商製造，原料皆通過 SGS 檢驗，杯身PP材質耐溫達攝氏 110 度，杯蓋矽膠材質耐溫達攝氏 200 度，720c.c大容量設計可容納絕大多數飲料店的大杯飲料。

hó-lim 飲料杯重量僅 217公克與一支手機相當，搭配簡約卻細膩的造型設計，除了原本的5款顏色外，有.設計獨家販售仙氣十足的「薰紫」色，詳情商品資訊請見有.設計u.Design網站查詢(https://bit.ly/3ORDlmN)。

響應環保新政策，單手好拿好攜帶，出門無負擔。圖╱有你共創數位提供
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吸管

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