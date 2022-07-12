再也不需要吸管！hó-lim飲料杯珍奶、咖啡一杯搞定

不需吸管，就口即「吸」！hó-lim飲料杯主打超神奇專利 Uni-tube 結構，帶來出乎意料的順暢飲用體驗，超美簡約外觀加上多款絕美色系，更讓你自由搭配生活風格！

hó-lim飲料杯擁有管狀結構兩側特殊斜面設計，並利用飲用自然傾斜角度，讓市面上常見飲品配料如珍珠、粉角、椰果等，都能自動往洞口集中吸起。此外，嚴選高品質材質，並由台灣優良廠商製造，原料皆通過 SGS 檢驗，杯身PP材質耐溫達攝氏 110 度，杯蓋矽膠材質耐溫達攝氏 200 度，720c.c大容量設計可容納絕大多數飲料店的大杯飲料。