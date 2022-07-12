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追熱氣球不撲空 台東縣府推「天氣探長」即時天氣資訊
台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判斷，也讓民眾追熱氣球不會撲空。
縣府表示，「天氣探長」可進行熱氣球嘉年華現場的天氣溫溼度監測，並預測風速、風向、降雨、氣流等影響因素，即時掌握微氣象資訊，為熱氣球飛行安全把關。
為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華已於7月2日開幕，至今已吸引逾24萬人次造訪追球，隨著疫情趨緩，加上進入暑假，民眾出遊追球人次將逐日增加，到8月15日止，預估可望破百萬人次。
而熱氣球是否順利升空，取決於天氣變化，因此，為避免民眾追球撲空，縣府與民間安吉氣象公司合作，推出「天氣探長」氣象支援，替追球民眾爭取應變時間，提前掌握氣象資訊，調整行程。
熱氣球嘉年華活動最新消息，可上官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
或官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/及官方IG：taiwanballoonfestival或官方LINE帳號：https://lin.ee/1ftcKtA。
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