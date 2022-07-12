快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追熱氣球不撲空 台東縣府推「天氣探長」即時天氣資訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判斷，也讓民眾追球不會撲空。圖／台東縣政府提供
台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判斷，也讓民眾追球不會撲空。圖／台東縣政府提供

台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判斷，也讓民眾追熱氣球不會撲空。

縣府表示，「天氣探長」可進行熱氣球嘉年華現場的天氣溫溼度監測，並預測風速、風向、降雨、氣流等影響因素，即時掌握微氣象資訊，為熱氣球飛行安全把關。

為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華已於7月2日開幕，至今已吸引逾24萬人次造訪追球，隨著疫情趨緩，加上進入暑假，民眾出遊追球人次將逐日增加，到8月15日止，預估可望破百萬人次。

而熱氣球是否順利升空，取決於天氣變化，因此，為避免民眾追球撲空，縣府與民間安吉氣象公司合作，推出「天氣探長」氣象支援，替追球民眾爭取應變時間，提前掌握氣象資訊，調整行程。

熱氣球嘉年華活動最新消息，可上官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

或官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/及官方IG：taiwanballoonfestival或官方LINE帳號：https://lin.ee/1ftcKtA。

熱氣球嘉年華 疫情

延伸閱讀

缺乏組織核心之原罪 塞爾蒂克進攻墜無盡深淵

熊讚熱氣球再度參加台東熱氣球嘉年華 萌樣吸引目光

NBA／灰狼幹大事！ 梭哈未來換來爵士高塔戈貝爾

影／20顆造型球噴焰起飛 遊客熬夜佔位看台東熱氣球

相關新聞

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

世界麵包冠軍陳耀訓所推出的「紅土鹹蛋黃酥」，號稱是「史上最難搶的蛋黃酥」。單價800元（10入）的陳耀訓紅土鹹蛋黃酥禮盒...

夏季旅展7/15開跑 五星飯店行程買一送一 訂房再抵488

2022台北國際夏季旅展即將在15日至18日在台北世貿一館登場，線上旅展也自即日起開跑，看準疫情趨緩，邊境解封的浪潮，不...

華航8月2日起全航線採行李計件制 經濟艙可託運46公斤

中華航空今日宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運...

上山下海無所不達 島嶼公路7選

臺灣這座小島，雖然不能體驗如美國、澳洲等公路的荒野風情，但因為島嶼特性，使得許多公路沿線不僅能與海景相伴，甚至能深入山林，抵達臺灣公路最高點「武嶺」，展現出上山下海皆能一次包攬的島嶼公路之美。

古代「黑科技」保存千年女屍 逆天古墓馬王堆

西元一九七二年四月，位於中國大陸長沙的「馬王堆漢墓」出土一具保存完整的女屍。這項發現隨著當年七月三十日新華社所發布的報導，震撼海內外。今年七月，恰逢其發現熱潮席卷全世界五十週年，再來探訪這座改變歷史的古墓。

追熱氣球不撲空 台東縣府推「天氣探長」即時天氣資訊

台東縣府結合民間安吉氣象公司，推出「天氣探長」氣象支援，即時掌握鹿野高台微氣象資訊，不僅提供場指揮官決策飛不飛專業依據判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。