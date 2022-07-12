求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

世界麵包冠軍陳耀訓所推出的「紅土鹹蛋黃酥」，號稱是「史上最難搶的蛋黃酥」。單價800元（10入）的陳耀訓紅土鹹蛋黃酥禮盒，今年第二度使用演唱會門票常使用的「拓元售票系統」，在7月12日中午12點30分開賣。雖有「每人限購5盒」規定，但在粉絲熱情搶購下，仍以「秒殺」作結。許多粉絲也紛紛留言，「瞬間秒殺」、「大家手速是多快，秒完售」、「太扯了，完全搶不到」。

陳耀訓過去於2017年獲得世界麵包冠軍，並在2019年創立個人烘焙品牌「陳耀訓・麵包埠 YOSHI BAKERY」。陳耀訓從麵包烘焙師的角度，重新詮釋「蛋黃酥」這項傳統糕點，分別就口感、香氣、風味平衡等面向，將鹹蛋黃、豆沙、奶油、麵粉等食材串聯在一起。以無水奶油創造酥皮口感，只選用紅土醃製的、風味更加醇厚的鹹蛋黃，經高粱酒去腥、短暫烘烤，再與甜豆沙、酥皮層層交織出絕無僅有的絕妙好滋味。

單盒訂價800元的紅土鹹蛋黃酥禮盒，去年在網路一度喊出5,000元代購高價，今年網路已傳出近3,000元火熱「行情」，因此陳耀訓・麵包埠特別在臉書粉絲專頁註記：「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。」

陳耀訓紅土鹹蛋黃酥禮盒無宅配、需親自到店取貨。提貨時間為2022年7月25日至2022年9月10日止，每日營業時間11：30至19：30，提貨地點為台北市民權東路三段160巷19弄36號。