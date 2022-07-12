每人26.5萬起、開賣當日即秒殺！「龐洛郵輪」掀話題

疫情趨緩，旅人的心早已按耐不住，近來不少旅遊業者嘗試推出機加酒的各式組合，市場詢問度極高，其中，於日前舉辦的「龐洛郵輪首航台灣發表會」，11天日本奢華跳島每人26.5萬起，發表會當日開賣、立即秒殺，銷售的好成績也讓旅遊業重燃信心。

法國頂級遊輪品牌「龐洛郵輪」（Ponant）預計2023年3月24日從基隆出發，晴天旅遊與晴日旅遊聯手規畫前往日本南方列島，最後抵達大阪的「島嶼與櫻花交織的華麗冒險」，由日麗號Le Soleal引航，並邀請擁有多年探險經驗的日本籍探險隊長親自開發，不同於傳統郵輪，日麗號將利用小型高科技船隻的優勢，穿梭於沖繩諸島間，深度探索日本不為人知的秘境美景。

龐洛郵輪以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16〜165間艙房／套房，打破一般人對豪華郵輪「愈大愈奢華」的迷思，也正中行家級郵輪的愛好者。除了獨特的裝潢設計，也不失法國迷人的自由隨性，包括郵輪上的道地法式美食。

龐洛郵輪除了佔穩法國市場，也成功吸引來自北美、英國和歐洲大陸的旅客。晴天旅遊總經理蕭世華表示，此次行程將以「機＋船」的方式、「巡遊東方亞馬遜」為主題，日麗號提供120間艙房、最多可容納240名乘客，晴天旅遊獨家包下66間艙房，其他為日本旅遊業者銷售。

據了解，航程將於明年3月24日從基隆港出發，除了享受船上提供的法式頂級奢華住宿、餐飲和娛樂體驗，也將以極地探險方式，帶領旅客前往竹富島、西表島、石垣島、久米島、喜界島和座間味島等沖繩離島秘境，進行一系列獨家行程。