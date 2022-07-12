華航行李服務再升級 8月2日起購票全航線採計件制

中華航空今天（12日）宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航／華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運行李額度，經濟艙旅客最多可託運兩件各 23 公斤行李；豪華經濟艙更優於業界，可託運行李兩件各 28 公斤。

中華航空表示，全航線行李計件制以8月2日開票日為準，除原先已採計件制的往返美國、加拿大等航線，亞洲、歐洲及大洋洲航班也由計重制改為計件制，免費託運行李額度統一規範，可讓旅客清楚了解行李託運數量限制。

華航指出，全航線商務艙調整為兩件託運行李各32 斤，豪華經濟艙兩件託運行李各28公斤，經濟艙則依航線及不同票價產品最高可享有兩件託運行李各23公斤。另外華夏會員包括晶鑽卡、翡翠卡及金卡旅客，也將全航線適用計件制額外免費託運行李禮遇。

華航已分階段啟動行李服務升級計畫，往返歐洲、澳洲及紐西蘭等大洋洲航班於8月1日（含）前開票，免費託運行李額度提高10公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享46公斤行李額度。另外也提供計重制託運行李超重費率優惠，往返亞洲航線超重費率調整為每公斤8美元，往返歐洲、大洋洲航線調整為每公斤10美元。