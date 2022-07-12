影／7-11亞洲第1萬店今台南開幕 有日本超商才有的美食

統一超商在亞洲有1萬家了！從1991年開始展店，統一超商第1萬家店「亞萬門市」今天在台南開幕，統一集團董事長羅智先到場剪綵。自7月8到12日，單筆消費滿711元持8大指定信用卡與icash Pay享立折100元優惠 。OPEN POINT會員還能抽獎，最大獎汽車一台。

該店占地120坪，比一般的超商大很多，並引進統一超商最新的經營概念，像是店內有專門的素食區、燒烤區，還有現做的各式精品咖啡，並引進許多日本統一超商才有販售的商品，消費者如果想吃下次不用到日本，在台灣就買得到。

統一超商表示，統一集團發跡就是在台南，第1萬家超商也在台南安平區，象徵統一企業集團從台南出發、布局亞洲、擁抱世界。集團第1家7-ELEVEN是在台北市的「長安門市」。

亞萬門市位在安平5期重劃區內，附近大樓林立，但競爭的超商也不少，統一超商指出，外觀以不朽鑽石為理念啟發，採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒，OPEN!家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，期待未來如閃耀鑽石，其永續基業能夠光輝恆遠、價值永傳。

亞萬門市為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。

「全球精品專區」涵蓋全球7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采。更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO、K•Seren 等品牌共同進駐。同時，也將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。

歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，為感謝消費者，7-ELEVEN自7月8到12日單筆消費滿711元持8大指定信用卡與icash Pay享立折100元優惠 ，7月10到12日限時三天更針對OPEN POINT會員推出單筆結帳金額滿711元加碼送OPEN POINT點數100點回饋。