獨家商品搶先看！7-ELEVEN亞洲一萬店台南安平盛大開幕

7-ELEVEN亞洲第10,000家門市今天早上於台南市安平區盛大開幕，從第一家「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，從台灣、上海、浙江及菲律賓，歷經近半世紀的時間，打造消費者可以一站滿足各種需求的生活服務平台。歡慶開幕推出亞萬限定福袋，內含亞萬限定購物袋、亞萬icash2.0紀念卡1張、進口零食共11件、CITY系列飲品＋知名品牌優惠券共13張，還有抽獎券1張，頭獎有機會獲得周大福30分鑽戒乙枚，售價399元，限量共2,000個。

亞萬門市門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，走進門市內部也立刻感受截然不同的白、金主色調設計，牆上、天花板的燈飾都打造鑽石閃亮光芒意象，OPEN!家族也首度以時尚新星角色風格登場，牆面更將門市所在各地著名地標融入環景設計。

除了空間設計，門市也整合了集團旗下各品牌打造複合式體驗，首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，其中比利時獲獎無數的「Millesime」嚴選全球各地知名可可豆產區，打造風味多元的精品巧克力；而立陶宛百年國寶級巧克力「Ruta」主打高顏值果餡巧克力，還加入玫瑰花瓣，迎接七夕情人節首選。

另一個特色必逛點則是位於門市中央搶眼位置的「全球精品專區」，引進多元海外熱銷食品與生活用品，將亞萬門市打造成質感選物店。包括日本7PREMUM的美味甜點、優勝美地卡本內蘇維翁紅酒、日本沖繩限定黑雷神黑糖可可風味禮盒，以及CVS獨家販售的法國Adopt淡香精、韓國Milk Baobab洗護系列等超過10多款獨家販售商品，還有各式生活小物，以及K•Seren美妝複合店的進駐，讓人瞬間以爲是在逛百貨。

門市內還設置「OPEN! PLAZA」專區，除了搶眼的OPEN!家族周邊商品，更網羅 Disney、MARVEL、SNOOPY、SANRIO等人氣卡通肖像推出限定商品，還有旁邊博客來暢銷排行榜書櫃，就像來到遊樂園一樣好逛又好買。

而喜歡烘焙、甜點、烤雞、冰品的民眾，當然也不能錯過誠意滿滿的Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、21 TOGO，還有提供串燒、炸物、點心的現烤哈燒專櫃。不管是早晨、下午茶想要來杯咖啡，還是下班後、週末想要來杯啤酒，亞萬門市也都能滿足需求，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館主打精品手沖咖啡及特色調飲，迎接開幕還獨家推出2款限定飲品「亞馥卡朵」與「萬鑽冰山美式」，還導入特殊的咖啡拉花印製服務，消費者可透過App自行上傳喜歡的圖樣，幾秒鐘就能幫你印在咖啡上。

想要把握空檔偷閒一下的民眾，「酒BAR」則提供柏克金、SAPPORO、臺虎精釀等多種品牌現打啤酒外，連日本超人氣的氣泡清酒「澪」都有，亞萬門市還貼心提供專屬酒杯可以現場品飲。即日起至7月26日全系列品項可享任2件7.5折、任3件7折之優惠。約1坪大小專區內有電祝播映各式球賽，想要日式居酒屋還是美式餐廳享受都能自選。

亞萬門市亦融入了綠色永續概念，門市後方設置了與台泥儲能合作的全新型態電動車充電站，設置1座快充樁2槍，滿足越來越普及的電動車充電補給需求。門市也建置太陽能面板，將南部熱情的陽光轉換成電能，供亞萬門市供備用電使用。1年可產生5,500度綠電、減碳約2,761公斤。另外也與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，還能獲得OPEN POINT點數或門市購物金回饋，幫助資源再生利用。