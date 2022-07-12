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華航8月2日起全航線採行李計件制 經濟艙可託運46公斤

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中華航空自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制疫後旅運做好準備，提供每趟完美舒適的旅程。圖／華航提供
中華航空自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制疫後旅運做好準備，提供每趟完美舒適的旅程。圖／華航提供

中華航空今日宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運行李額度，經濟艙旅客最多可託運兩件各23公斤行李；豪華經濟艙更優於業界，可託運行李兩件各28公斤。

華航說，全航線行李計件制以8月2日開票日為準，除原先已採計件制的往返美國、加拿大等航線，亞洲、歐洲及大洋洲航班也由計重制改為計件制，免費託運行李額度統一規範，可讓旅客清楚了解行李託運數量限制。

全航線商務艙調整為兩件託運行李各32公斤，豪華經濟艙兩件託運行李各28公斤，經濟艙則依航線及不同票價產品最高可享有兩件託運行李各23公斤。另外華夏會員包括晶鑽卡、翡翠卡及金卡旅客，也將全航線適用計件制額外免費託運行李禮遇。

此外，華航已分階段啟動行李服務升級計畫，往返歐洲、澳洲及紐西蘭等大洋洲航班於8月1日(含)前開票，免費託運行李額度提高10公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享46公斤行李額度。另外也提供計重制託運行李超重費率優惠，往返亞洲航線超重費率調整為每公斤8美元，往返歐洲、大洋洲航線調整為每公斤10美元。

華航持續提升各項機上軟、硬體設備，除開放豪華商務艙、商務艙及豪華經濟艙旅客上網預選餐點，7月起推出台灣出發豪華商務艙/商務艙網路獨享限定菜單，機上娛樂「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800 機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」打造個人專屬閱讀及視聽饗宴，為疫後旅運做好準備，提供每趟完美舒適的旅程。

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