歷久彌新的溫潤手感！十大「典藏級」實木家具品牌

值得傳家的好物件

速食主義的現代，快時尚當道、家電不如以往耐用、人手一台的3C產品遭計畫性報廢更是科技公司公開的秘密，有什麼東西真的值得人們傾注感情珍藏？這恐怕只有時間能給出答案，環顧四周，那些陪伴我們許久的老家具物件，或許就有這個價值。

好的家具，不單是穩固舒適，更乘載著家庭記憶，在台灣人熱愛的實木家具中，又以柚木製的最出名，耐磨、富油脂，能夠抵禦台灣濕熱的氣候不易變形，有些人因此視之為傳家寶，不論在成家、喬遷等場合都極具地位，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看網友熱議、以柚木聞名的十大實木家具品牌有哪些吧！

Image Source：詩肯柚木

No.10 京典奇特柚木

京典奇特柚木發源自宜蘭，從當地的傳統家具行起家，憑藉自有工廠的設計實力步步打響名號，他們期許自己的產品「不僅是家具，更是居家藝術」，利用樹瘤、奇木等特殊料件創作出兼具實用與藝術性的珍品，不少客人都說：「設計很年輕、有玩心」、「是家愛惜羽毛的好店！」

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image source: 京典奇特

No.9 吉迪市柚木

在柚木出口大國印尼擁有自有土地的吉迪市柚木，旗下產品走的是率真自然的鄉村路線，比起拘泥於小處雕琢，使用真實材料打造出的自然氣息，才足以歷久彌新，有網友評論道：「門市的服務非常體貼周到，物件都能客製化」、「很久不見這樣的良心商家了！」

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image source: 吉迪市

No.8 景富莊

景富莊發跡於臺中，木工出身、熱愛中式古典風格的創辦人對家具產業有著獨到見解，除了堅持百分百原木製造外，也致力傳承匠人手藝給在地年輕師傅，踏實的品牌調性吸引許多行家收藏，稱讚：「家具質地相當穩重、大器」、「很適合當傳家寶。」

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No.7 新麗屋

民國79年成立的新麗屋，自創業起始終秉持著真材實料的製造初衷，為台灣人打造值得信賴的柚木傢具，品牌提到分辨原木和貼皮家具的要點之一是原木會「越磨越亮」，獲得許多顧客迴響：「是真的！我用了十年，和便宜貨高下立判」、「他們的把手椅腳都很粗壯、耐操。」

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No.6 Mountain Living

來自新加坡的實木家具Mountain Living於2013年拓展至台灣市場，旗下匯聚了世界各大原創訂製家具、設計師品牌，推廣低調富質感的美學品味，不少到店參觀的訪客都深受其別具一格的作品吸引：「簡單的線條透露出時尚」、「俐落的空間搭配好想整組搬回家！」

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No.5 米羅柚木

米羅柚木是知名家具進口商，在國內擁有多年經驗，主打比他牌更豐富的造型設計，從北歐的極簡風、南洋風到新復古風格都能駕馭，是許多網友在比較家具品牌時一定會放入的選手：「喜歡不上漆的椅子，感覺很自然」、「大愛他們家的粗曠風格，家具很勇。」

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No.4 山林希

秉持著「家具是一輩子的家人」這樣的理念，山林希期望帶給消費者的不是那種東拼西湊、搬家也不想帶走的「速食家具」，而是堅守細膩作工、誠懇可靠的原木家具，用過他們家產品的顧客都說：「這裡頭飽含著家的理想」、「感受得到不妥協的精神。」

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image source: 山林希家具

No.3 歐克斯柚木

成立於1988年的歐克斯柚木，是台灣中、南部備受信賴的家具老牌，旗下產品與柚木生產大國印尼的知名廠家合作設計，以自產自銷的方式把關產品，嚴謹品質贏得在地掌聲：「用料和細節都很讓人滿意」、「裝潢方案很實惠。」

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No.2 UWOOD優渥實木

出身家具名門歐德集團，UWOOD優渥實木主打歐風、自然的設計風格，為保證顧客有安心的選購體驗，優渥實木家具附有「產品身分證」標明樹種、產地等詳細規格，不少顧客陶醉於符合人體工學的座椅、沙發中，直呼：「慘了，根本不想起來」、「椅背完全貼合我有夠神奇。」

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image source: 優渥實木

No.1 詩肯柚木

發祥於新加坡的詩肯柚木，已經在台深耕近三十年，品牌的設計精神受北歐風格啟發，一路以來始終以高品質工藝著稱，家具出廠前皆經過多次細緻的磨砂處理，精湛作工贏得顧客一致好口碑：「設計很實在、耐看！」、「門市展間陳列不擁擠，逛起來很有家的感覺。」

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image source: 詩肯柚木

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月07日至2022年07月06日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『實木家具品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。