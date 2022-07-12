1人中獎、9人入住！德州鮮切牛排期間限定週週抽住宿券

以美式牛排聞名的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，今夏推出「美國遊嗑」全新餐點，蒐集美國東岸到西岸的各地經典料理，打造6道道地餐點、6杯沁涼調飲、以及1道特色甜點，7月12日至8月29日期間限定，於全台5間分店登場。

德州鮮切牛排與早期為美軍在台宿舍的「陽明山美國渡假村」結合，共同打造一棟Texas Roadhouse美國遊嗑車庫夢想家別墅。活動期間只要內用點購任兩款「美國遊嗑」餐點（不含贈送品項），即可獲得住宿抽獎券一張，週週抽出住宿券，邀請民眾免費入住價值14,800元的專屬包棟別墅，1人中獎、9人入住，完整體驗美式度假之旅。

此外，活動期間推出「美國遊嗑」限定社群（Facebook、Instagram）活動，凡到餐廳用餐點購任一主菜餐點，與活動背板及手拿牌拍照打卡上傳，即免費招待甜點「維吉尼亞鄉村奶油花生派」乙份。

「美國遊嗑」新品活動，將最受歡迎的兩款牛排——「火烤德州牛排」及「肋眼牛排」，淋上特製布魯克林風味醬，堆疊出清爽且更有層次的口感，賦予經典牛排新的生命力。

「新英格蘭鮮蝦起司沾醬」將新鮮的蝦丁與特製香料、乳酪起司醬焗烤融合出絕妙風味，以香脆玉米餅佐上，香濃滋味令人允指回味。「加州黃金碳烤雞肉沙拉」使用獨家碳烤醃漬雞胸肉搭配綜合生菜、現刨起司，鋪上當季新鮮芒果與南美莎莎醬，搭配蜂蜜萊姆沙拉醬，是今夏清爽的絕選。

「路易斯安那鮮蝦什錦濃湯飯」是源自於美國南方常見的家常料理，以青椒、西洋芹、等多種蔬菜，配上特製煙燻香料及鮮蝦、美式香腸慢火熬煮製成，熱騰騰的濃湯淋在飯上，是家家戶戶最熟悉的味道。

「紐奧良鮮蝦起司義大利麵」使用義大利斜管麵佐以特製富含豐富辛香料的紐奧良煙燻奶油起司醬，搭配香料烤蝦、美式香腸與蕃茄調味，最後撒上帕瑪森起司，充滿南美風情的滋味。「維吉尼亞鄉村奶油花生派」選用知名的福源花生醬，香醇濃郁的花生奶油搭配酥脆的派皮。道地的美式鄉村風味，是餐後不能錯過的幸福滋味。

除道地美式餐點外，Texas Roadhouse也推出適合夏季的獨家沁涼調飲，「加利福尼亞芒果檸檬汁」、「喬治亞水蜜桃冰茶」為兩款無酒精系列飲品，分別選用當季新鮮香甜的季節水果芒果及水蜜桃，作為為夏日清爽消暑的好選擇。