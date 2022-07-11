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地瓜米薯條、拇指千層！「不是月餅」的3種中秋禮盒

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
奧瑪烘焙攜手插畫家SWEET HOUSE 松尼&奇尼，推出聯名限定「酥脆派對 拇指酥夾心千層聯名限定禮盒」。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪烘焙攜手插畫家SWEET HOUSE 松尼&奇尼，推出聯名限定「酥脆派對 拇指酥夾心千層聯名限定禮盒」。圖／奧瑪烘焙提供

中秋節的腳步越來越近，除了傳統的月餅之外，各大烘焙品牌也紛紛推出應景的特色點心，滿足民眾佳節贈禮、犒賞自己的需求。「奧瑪烘焙」今年攜手松尼&奇尼，推出「拇指酥夾心千層禮盒」；「詩特莉（Aunt Stella）」則提供了一系列手工餅乾、磅蛋糕的中秋禮盒，還可藉機做公益。至於「星球工坊」除了爆米花外，還有新品「雙色地瓜米薯條」，同樣成為中秋禮盒的新選擇。

高雄人氣烘焙品牌「奧瑪烘焙」今年首度攜手插畫家SWEET HOUSE 松尼&奇尼，推出聯名限定「酥脆派對 拇指酥夾心千層聯名限定禮盒」，使用今年新推出的拇指酥夾心千層作為主角，以法國諾曼第發酵奶油製成的餅乾體，搭配上減糖內餡，傳達出多層次的飽滿香氣，共有焦糖海鹽、濃厚花生、榛果巧克力、鐵觀音茶等口味，還有聯名限定的「檸檬優格」口味。外盒則是有著滿滿的松尼、奇尼及其他森林好朋友，還搭配只送不賣的松尼大臉帆布提袋，陪伴粉絲度過中秋佳節，每盒725元，首波限量預購中。

來自東京的「詩特莉（Aunt Stella）」今年首度以印象派畫風推出一系列秋季禮盒，內有莓好月兔夾心餅乾、楓葉柚子造型餅乾、磅蛋糕等不同品項。其中「星雨之美」採松木盒設計，並運用雷雕技術刻劃出月圓人團圓的美好寓意，內含物則有3種不同組合，均為1,800元，並附贈同款限定瓷盤。「星雨之夜」則是採鐵盒設計，共有3種內容組合，均為1,130元，每盒也會提撥20元收益贈予家扶基金會。另外「星雨之書」乃是夜光款禮盒，呈現明暗不同的風貌，每盒680～870元不等。Aunt Stella 秋季禮盒系列於7月15日前單筆折後滿16,000元可享92折、滿25,000元再送中秋吊卡。

主打爆米花的「Magi Planet星球工坊」今年以上弦月倒映的暮色為視覺概念，推出「星彩晶漾中秋禮盒」，內含有玉米濃湯、焦糖鹹蛋等不同口味的爆米花，搭配上全新推出的「雙色地瓜米薯條」，共有4種組合，每盒600～700元，7月31日前，還可享買8盒送1盒的早鳥優惠。

星球工坊新推出的「雙色地瓜米薯條」，乃是以米、黃金地瓜、紫心地瓜作為原料，經烘烤製作而成，標榜擁有全新的酥脆口感，每包熱量僅300卡，而且不含麩質，可成為消費者全新的零嘴選擇，每包160元。

詩特莉全新研發「莓好月兔夾心餅乾」。圖／詩特莉提供
詩特莉全新研發「莓好月兔夾心餅乾」。圖／詩特莉提供
奧瑪烘焙聯名禮盒以「拇指酥夾心千層」為主角。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪烘焙聯名禮盒以「拇指酥夾心千層」為主角。圖／奧瑪烘焙提供
Magi Planet星球工坊推出「星彩晶漾中秋禮盒」，共有4種組合，每盒600～700元。圖／星球工坊提供
Magi Planet星球工坊推出「星彩晶漾中秋禮盒」，共有4種組合，每盒600～700元。圖／星球工坊提供
星球工坊新推出的「雙色地瓜米薯條」，標榜每包熱量僅300卡，而且不含麩質，每包160元。圖／星球工坊提供
星球工坊新推出的「雙色地瓜米薯條」，標榜每包熱量僅300卡，而且不含麩質，每包160元。圖／星球工坊提供
詩特莉（Aunt Stella）星雨之美、星雨之夜、星雨之書等一系列秋季禮盒。圖／詩特莉提供
詩特莉（Aunt Stella）星雨之美、星雨之夜、星雨之書等一系列秋季禮盒。圖／詩特莉提供

中秋節 烘焙 薯條

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