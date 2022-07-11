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影片截圖預備！楊洋深V放送美胸獻寶格麗七夕情人節禮
一年一度屬的七夕佳節即將到來，寶格麗（BVLGARI）推出寶格麗七夕情人節特別限定商品，品牌大使楊洋更特地演繹寶格麗2022七夕情人節限定影片。包括寶格麗DIVAS’ DREAM系列七夕情人節特別款項鍊、足以銘誌珍貴時刻的寶格麗LVCEA系列腕表、寶格麗OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT AUTOMATIC超薄自動兩地時區計時腕表。女生最愛的包款則有SERPENTI FOREVER EAST-WEST小牛皮肩背包全新七夕情人節限定「1+1」套組，內含象牙蛋白石色小牛皮肩背包與紅鶴石英粉色迷你包，橫跨不同價位與功能設計，滿足不同階段的戀人送禮需求。
今年限定款的寶格麗DIVAS’ DREAM系列七夕情人節特別款項鍊，用純淨珍珠母貝勾勒出經典的扇形圖案，周圍環繞粉色剛玉。若要兩人成一起配戴，中性建築風格的寶格麗B.zero1系列珠寶，以螺旋線條和恢弘造型釋放大膽無畏的堅定態度。不同款式的男女對錶，展現各自的獨立個性， LVCEA七夕女表配上浪漫的粉紅色鱷魚皮表帶，表盤為嵌花細工鑲嵌的粉紅色珍珠母貝，與鑲鑽表圈和紅碧璽表冠相輝映。OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT AUTOMATIC超薄自動兩地時區計時腕表則以隨時在側的陪伴功能，為男士增添優雅氣息。
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