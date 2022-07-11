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人潮回來了！新光三越「夏天卡利HIGH」一連36天衝刺

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越暑假最強檔優惠「夏天卡利HIGH」聯手11大指定銀行自7月14日起至8月18日登場。記者江佩君／攝影
新光三越暑假最強檔優惠「夏天卡利HIGH」聯手11大指定銀行自7月14日起至8月18日登場。記者江佩君／攝影

疫情趨緩，讓民眾日常生活逐步回歸常軌，新光三越觀察，隨著暑假到來，持續改裝與導入各類展覽，6月至7月周末假日人潮已逐漸回到過往水準，服飾、運動、高爾夫、防曬、美妝品買氣開始動起來，代表民眾已走出家門，恢復上班、社交生活。新光三越將自7月14日至8月18日一連36天聯手11大指定銀行推出暑假最強檔優惠「夏天卡利HIGH」，該檔期業績喊出要比疫情前的2019微幅正成長，目標挑戰75億元，也代表對市場恢復樂觀的訊號。

新光三越今年自母親節檔期，開始把滿千送百電子禮券回饋轉換為點數回饋，點數除了可以折抵金額，也發現運用點數兌換商品的比例成長4成，光母親節會員兌換點數就達破億點。

整整36天的「夏天卡利HIGH」橫跨父親節、七夕情人節、秋季化妝品節三大檔期與購物需求。單卡刷卡滿1萬以上獨享4％、5％、6％ skm points回饋，使用skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋，活動首七日（7/14至7/20）首度加碼會員消費同步累點。

skm points除了可折抵現金、停車費，新光三越App點數專區更網羅上萬件時下最夯商品，讓會員放大點數價值，可多元使用。這波點數專區商品，扣10點可以抽價值超過9.5萬元的智慧電車PGO Ur1 PLUS、扣10點可兌換新光三越8家分店限定100元美食金（台北站前店、台北天母店、桃園站前店、桃園大有店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄左營店、高雄三多店）。點數還能兌換進擊的巨人展覽門票及名偵探柯南電影票，以及美型家電、薄被扣點買一送一等多種商品內容與獨享優惠。

通膨壓力加上國內電價7月起調漲，新光三越全台13家美麗市場特別推出百項商品4.2折起抗通膨專區，以及網羅LG、HITACHI、Blueair、Dyson、PHILIPS訴求節能省電的生活家電，讓卡友趁檔期優惠購入所需賺回饋。

TISSOT PRX A05自動計時款56,200元。圖／新光三越提供
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台北南西店扣skm points 20點，有機會抽中APPLE WATCH 6（價值13,900元）。圖／新光三越提供
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TORY BURCH 151 MERCER尼龍小肩背包原價16,900元，特價11,830元。圖／新光三越提供
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SHU UEMURA無極限定妝王價值5,516元，特價3,465元。圖／新光三越提供
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GLORIA RAY BAN Aviator Classic飛行員經典太陽眼鏡原價6,350元，特價4,980元。圖／新光三越提供
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新光三越App點數專區扣skm points 10點可獲得抽獎機會一次，有機會抽中價值超過9.5萬元的智慧電車PGO Ur1 PLUS。圖／新光三越提供
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SAINT LAURENT ICARE加大號絎縫羊皮革購物袋14萬500元。圖／新光三越提供
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RIMOWA Essential系列Cabin Mango陽光橙色行李箱24,400元。圖／新光三越提供
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JO MALONE LONDON薰衣草與月光花枕頭噴霧50ml 1,650元。圖／新光三越提供
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