危機即是轉機！行李箱品牌玩出新意 推聯名下午茶、毛孩寵物箱

因為新冠肺炎導致全球旅行業蕭條，除了旅行社之外，周邊相關行業如行李箱、袋包業者同樣受傷慘重。不過，俗話說「危機就是轉機」，在後疫情時代，業者轉向，趁機推出跨界案，讓消費者即使無法隨意旅行，依舊能更做著「出國夢」。

像是日系品牌LOJEL就與高空景觀餐廳馬可波羅合作，由主廚依照行李箱的特色為靈感，量身打造限定下午茶套餐。LOJEL人氣的Cubo行李箱，就在主廚的巧手下，利用巧克力等食材變身迷你版的超萌點心。這一套以「漫遊世界」為概念的聯名下午茶，具有不同國家風味，從美式、英式到中東一次品嘗，還能享受俯瞰台北的美景。從即日起到8月31日在馬可波羅酒廊享用「夢幻盛夏之旅下午茶」，還有機會獲得價值1,980元的LOJEL盥洗包，在未來開放國境時就能立刻使用。

LOJEL人氣的Cubo行李箱，就在主廚的巧手下，利用巧克力等食材變身迷你版的超萌點心。圖／LOJEL提供

而寵物在忙碌的現代生活裡，已經成為家中一分子，以「毛小孩」稱呼也一點都不為過。因此在台灣旅行時或是外出踏青時，也時常看到民眾帶著萌寵隨行，CROWN觀察到這點，因此首度推出了寵物專用箱，鏟屎官們可以拉著行李箱出門，更可以帶著毛小孩亮麗現身。CROWN以受到歡迎的「酪梨綠」為外觀，同時為避免夏天悶熱，箱體皆留有透氣孔，上方更有掛環可以吊掛頸束帶或撿便袋，功能一應具全，不需要大包小包，利用雙輪具滑動時，更是順暢方便。

CROWN以受到歡迎的「酪梨綠」為外觀，首度推出「寵物箱」5,980元。圖／CROWN提供

台灣旅行時或是外出踏青時，也時常看到民眾帶著萌寵隨行，CROWN觀察到這點，因此首度推出了寵物專用箱。圖／CROWN提供