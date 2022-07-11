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中秋預購看這裡！米其林一星LONGTAIL首度推出月餅禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LONGTAIL中秋月餅禮盒內有三種口味月餅各二入。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL中秋月餅禮盒內有三種口味月餅各二入。圖／LONGTAIL提供。

迎接即將到來的中秋佳節，米其林星級主廚林明健（Chef Kin）旗下兩個餐飲品牌LONGTAIL與WILDWOOD，分別推出中秋月餅禮盒（1280元/六顆入）與「米其林星廚烤肉組」（2980元/組）。中秋月餅禮盒8月12日前預購全額付清，可享早鳥優惠88折優惠；烤肉組9月3日前訂購且無指定到貨日期者，享免費配送服務。

連續四年榮獲米其林一星肯定的LONGTAIL，今年首度推出中秋月餅禮盒。外盒設計融合LONGTAIL餐廳內部空間的熱帶植栽圖騰，搭配棕色皮革壓紋與燙金logo，呈現雪茄盒般沉穩尊榮質感。禮盒裝盛「經典蓮蓉蛋黃」、「班蘭蓮蓉蛋黃」、「干貝XO醬」三種口味月餅各二入，鹹甜兼具，傳統廣式月餅皮中包覆內餡延續LONGTAIL DNA，揉合熱情南洋與經典港式風味。

「經典蓮蓉蛋黃」以細緻餅皮包覆細緻綿密的蓮蓉，口感溫潤柔和，與香氣濃郁飽滿的鹹蛋黃鹹甜交織，共演中秋經典滋味。「班蘭蓮蓉蛋黃」香氣獨特甜美的班蘭充滿南洋熱情，拌入蓮蓉口感更為溫和細膩，揉合鹹蛋黃油潤濃香，尾韻洋溢班蘭特有芋頭馨香。「干貝XO醬」以柔潤廣式餅皮包覆干貝、蝦米、辣椒、蠔油等真材實料拌炒之內餡，鹹鮮滋味與微辣尾韻，唇齒留香回味無窮。

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳推出的「米其林星廚烤肉組」，精選多款高檔海陸食材，內容澎湃豐富。其中包含美國特選級肋眼牛排（約8盎司）、牛小排（約7盎司）、台灣豬小戰斧（四支）、日本干貝（四顆）、宜蘭特選香魚（四尾）、天使紅蝦（四尾）、天然發酵黑蒜（一顆）及主廚特製百香果風味烤肉醬。

食材皆已清理切割並真空包裝，以保冷袋裝盛，回家簡單以鹽、胡椒調味，即可上桌燒烤，享受厚實肋眼牛排的甘美嚼勁與去骨牛小排的Q香滑嫩；戰斧小豬排里肌、上蓋及骨邊肉三重口感與鮮嫩多汁；日本干貝的細緻甘鮮、宜蘭特選香魚肥美細緻肉質、及天使紅蝦的鮮甜飽滿。沾佐帶有清新果香的烤肉醬，鹹甜濃郁不膩口，搭配天然發酵黑蒜享用，滋味酸甜溫和解膩。

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳推出「米其林星廚燒烤組」。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳推出「米其林星廚燒烤組」。圖／WILDWOOD提供。
LONGTAIL中秋月餅禮盒外盒呈現雪茄盒般沉穩尊榮質感。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL中秋月餅禮盒外盒呈現雪茄盒般沉穩尊榮質感。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL中秋月餅禮盒六入裝1280元。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL中秋月餅禮盒六入裝1280元。圖／LONGTAIL提供。

烤肉 月餅 中秋

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