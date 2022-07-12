串聯商圈推北流喝聽地圖！「不能說的秘密」古董鋼琴北流文化館展出中

臺北流行音樂中心暑假展演活動接連不斷，除了正在文化館特展廳展出的吉卜力動畫大師-高畑勲展外，接下來還有已秒殺完售的經典電影鐵達尼號電影音樂會、以環保議題為主題的BBC地球脈動2 影像音樂會也將在表演廳演出。檔檔活動精彩可期，為了回饋觀眾，即日起至2023年1月31日前憑2022年於臺北流行音樂中心表演廳演出的節目門票即可以250元藝文優惠價到文化館參觀【唱 我們的歌 流行音樂故事展】。

以環保議題為主題的BBC地球脈動2 影像音樂會也將在表演廳演出。圖／聯合數位文創提供

經典電影『不能說的秘密』上映15週年 古董鋼琴現身北流文化館

2022年為電影『不能說的秘密』上映15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，也現身於臺北流行音樂中心文化館大廳，而北流董事長黃韻玲也特別換上制服與片中古董鋼琴合影，邀您重溫電影浪漫情懷，影迷千萬不要錯過！歡迎民眾走一趟北流文化館，開啟精彩的音樂藝文巡禮！

《不能說的·秘密》片中的定情古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出，黃韻玲也穿上制服響應。圖／臺北流行音樂中心提供

與南港商圈結合跨界合作，北流推出喝聽地圖活動包

另外臺北流行音樂中心也積極地與南港商圈合作，集結了音樂風格店家、南港的數家好鄰居咖啡店，九月份更將在臺北流行音樂中心戶外廣場，結合產業區開幕舉辦『喝聽市集』，就是要從聽覺到味覺，滿足你的喝聽味蕾！

臺北流行音樂中心也積極地與南港商圈合作，滿足你的喝聽味蕾。圖／臺北流行音樂中心提供

展演資訊

吉卜力動畫大師—高畑勲展

展覽日期：即日起～2022/9/25(日)

展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區忠孝東路七段99號）

營業時間：每日10:00 - 18:00（17:30 停止售票及入場）

BBC地球脈動2 影像音樂會

演出日期：2022/９/1０(六)14:30

演出地點：臺北流行音樂中心表演廳（臺北市南港區市民大道八段99號）

服務專線：02-7721-6955#2(周一至周日09:00~18:00)

活動資訊

北流喝聽地圖 TMC hó-thiaⁿ Map

活動日期：2022/7/30(六)～10/30(日)

活動地點：台北地區

活動辦法：

．「喝聽地圖」活動包購買傳送門： https://bit.ly/3AoKYws