快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

想出國又怕坐飛機危險？醫揭真相：注意兩件事反而更安全

串聯商圈推北流喝聽地圖！「不能說的秘密」古董鋼琴北流文化館展出中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2022年為電影『不能說的秘密』上映15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，現身於臺北流行音樂中心文化館大廳。圖／臺北流行音樂中心提供
2022年為電影『不能說的秘密』上映15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，現身於臺北流行音樂中心文化館大廳。圖／臺北流行音樂中心提供

臺北流行音樂中心暑假展演活動接連不斷，除了正在文化館特展廳展出的吉卜力動畫大師-高畑勲展外，接下來還有已秒殺完售的經典電影鐵達尼號電影音樂會、以環保議題為主題的BBC地球脈動2 影像音樂會也將在表演廳演出。檔檔活動精彩可期，為了回饋觀眾，即日起至2023年1月31日前憑2022年於臺北流行音樂中心表演廳演出的節目門票即可以250元藝文優惠價到文化館參觀【唱 我們的歌 流行音樂故事展】。

以環保議題為主題的BBC地球脈動2 影像音樂會也將在表演廳演出。圖／聯合數位文創提供
以環保議題為主題的BBC地球脈動2 影像音樂會也將在表演廳演出。圖／聯合數位文創提供

經典電影『不能說的秘密』上映15週年 古董鋼琴現身北流文化館

2022年為電影『不能說的秘密』上映15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，也現身於臺北流行音樂中心文化館大廳，而北流董事長黃韻玲也特別換上制服與片中古董鋼琴合影，邀您重溫電影浪漫情懷，影迷千萬不要錯過！歡迎民眾走一趟北流文化館，開啟精彩的音樂藝文巡禮！

《不能說的·秘密》片中的定情古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出，黃韻玲也穿上制服響應。圖／臺北流行音樂中心提供
《不能說的·秘密》片中的定情古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出，黃韻玲也穿上制服響應。圖／臺北流行音樂中心提供

與南港商圈結合跨界合作，北流推出喝聽地圖活動包

另外臺北流行音樂中心也積極地與南港商圈合作，集結了音樂風格店家、南港的數家好鄰居咖啡店，九月份更將在臺北流行音樂中心戶外廣場，結合產業區開幕舉辦『喝聽市集』，就是要從聽覺到味覺，滿足你的喝聽味蕾！

臺北流行音樂中心也積極地與南港商圈合作，滿足你的喝聽味蕾。圖／臺北流行音樂中心提供
臺北流行音樂中心也積極地與南港商圈合作，滿足你的喝聽味蕾。圖／臺北流行音樂中心提供

展演資訊

吉卜力動畫大師—高畑勲展

展覽日期：即日起～2022/9/25(日)

展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區忠孝東路七段99號）

營業時間：每日10:00 - 18:00（17:30 停止售票及入場）

BBC地球脈動2 影像音樂會

演出日期：2022/９/1０(六)14:30

演出地點：臺北流行音樂中心表演廳（臺北市南港區市民大道八段99號）

服務專線：02-7721-6955#2(周一至周日09:00~18:00)

活動資訊

北流喝聽地圖 TMC hó-thiaⁿ Map

活動日期：2022/7/30(六)～10/30(日)

活動地點：台北地區

活動辦法：

．「喝聽地圖」活動包購買傳送門： https://bit.ly/3AoKYws

．詳細資訊請見：https://www.facebook.com/TaipeiMusicCenter

電影 音樂會 動畫

延伸閱讀

林依晨曝女兒「像小海獅」揭家庭現況 曾愛棒球隊天菜

港湖女神高嘉瑜參訪北流「吉卜力動畫大師─高畑勲展」

持路易莎限定杯身看「吉卜力動畫大師展」 全票享9折

高畑勲展攜手南港CityLink掀吉卜力動畫回憶

相關新聞

夏季旅展7/15開跑 五星飯店行程買一送一 訂房再抵488

2022台北國際夏季旅展即將在15日至18日在台北世貿一館登場，線上旅展也自即日起開跑，看準疫情趨緩，邊境解封的浪潮，不...

華航8月2日起全航線採行李計件制 經濟艙可託運46公斤

中華航空今日宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航及華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運...

影／7-11亞洲第1萬店今台南開幕 有日本超商才有的美食

統一超商在亞洲有1萬家了！從1991年開始展店，統一超商第1萬家店「亞萬門市」今天在台南開幕，統一集團董事長羅智先到場剪...

住宿餐券1折起！夏季旅展優惠懶人包 7/15世貿開跑

疫情趨緩，近年第一檔實體大型旅展「2022台北國際夏季旅展」即將在7月15至18日於世貿一館登場。因逢暑假、即買即用的住...

獨家商品搶先看！7-ELEVEN亞洲一萬店台南安平盛大開幕

7-ELEVEN亞洲第10,000家門市今天早上於台南市安平區盛大開幕，從第一家「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，...

華航行李服務再升級 8月2日起購票全航線採計件制

中華航空（2610）今（12）日宣布行李服務再升級計畫，自8月2日起購票搭乘華航/華信國際線班機，全航線實施行李計件制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。