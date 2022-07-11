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郵局網路商城賣禮券比「面額」貴？中華郵政說話了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
有網友發現，中華郵政商城的訂價比外面面額還貴，如全聯商品禮券100面額卻賣110元，讓人納悶，但這款商品已經下架。 圖／郵局郵政全民開講
有網友發現，中華郵政商城的訂價比外面面額還貴，如全聯商品禮券100面額卻賣110元，讓人納悶，但這款商品已經下架。 圖／郵局郵政全民開講

網友發現，中華郵政商城的所販賣的商品禮券，比面額貴，比如面額100元，但網路價賣110元；中華郵政表示，平台會收手續費，同時也要繳交營業稅，也因此，售價會比面額略高。

電子商務室主任劉文華表示，以網友質疑的販賣面額100元全聯禮券為例，這票券並非全聯自己販賣，而是票券業者跟全聯購買禮券後再賣，賺取其中的些許價差，而上架平台會有手續費，做營業行為也要繳交營業稅，也因此，這些成本需要消費者負擔。

劉文華舉例，比如到餐廳吃一碗麵是100元，但透過外送平台送到家，不僅要外送費，且麵的價格也會更多，商家並不會做賠本生意，必須讓消費者負擔成本。

他也上了蝦皮看，也有面額500的禮券賣550元，另外還要加60元運費，價格不一、有高有低，不論是哪一家賣票券，有人買表示有需求，店家也有一定的成本，並非只有中華電信商城。

禮券 中華郵政

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