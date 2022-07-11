靈感來自台灣！格蘭花格紅門窖藏原酒第三批次限量上市

最能展現格蘭花格（Glenfarclas）酒廠精神與特色的「紅門窖藏原酒系列」，2022年再度限量推出獨獻台灣的第三批次Edition 006、007、008雪莉桶單一麥芽威士忌原酒。此次也首度推出三入套裝組，可以一次珍藏Edition 006、007、008雪莉桶單一麥芽威士忌原酒，限量588組。

格蘭花格台灣品牌培訓師吳昀徽（William），將台灣偏好蜜餞、紅糖、太妃糖般的威士忌「甜美」風味與趨勢，回饋給格蘭花格第五代傳人John Grant，他以此為靈感作為選酒主軸，親自於格蘭花格36個有著紅色大門的酒窖中，精選出兼具甜美但又分別呈現平衡、細緻、濃郁的年份原酒獨獻台灣。

格蘭花格總裁John Grant今年登榜《威士忌雜誌》威士忌名人堂〈Hall of Fame〉，被授予至高榮譽頭銜，可謂是威士忌產業中的表率。由他一手開創，專屬台灣的「紅門窖藏原酒系列」更是倍受矚目，命名靈感來自36座酒窖大門皆為紅色。

其中「紅門窖藏原酒系列」發行至今的最高年份酒款——「格蘭花格2005年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒Edition 008」，取自於第32號酒窖，限量1388瓶，建議售價3,630元。延續系列所帶來的甜美感受，極具「平衡」感。帶著麥芽與果香的甜美氣味，並漸漸展現出迷人的花香，清雅而溫柔，口感強烈而溫暖，有著水果糖的甘口滋味。尾韻溫暖而悠長，更讓人回味再三。

限量1688瓶的「格蘭花格2007年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒Edition 006」，出自第12號酒窖，建議售價3,070元。「細緻」是它的代表風格。可可粉的氣味展現濃郁的甜香感，甜鹹兼具的口感，有如輕舔一口甘梅粉，為品飲過程帶來有趣的體驗。淡淡的木質感，也為甘甜口感做了一個很適切的註腳，讓人印象深刻。

由第22號酒窖選出的「格蘭花格2012年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒Edition 007」，建議售價2,020元，限量2588瓶，有著更「濃郁」的呈現，卻又不失整個系列的甜美滋味。巧克力與紅糖的甘甜香氣，襯著些微菸葉香，充滿層次感又不過份張揚。口感融合了甜味與辛香調性，是表現出格蘭花格的鮮明個性的佳作之一。