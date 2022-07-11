聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅穿「爆乳」蝴蝶衣力挺羅志祥 原來Jennie早就穿過正版設計
羅志祥日前舉行演唱會，吸引了許多粉絲和藝人好友到場相挺。其中擁有137.3萬追蹤者的網紅Yumi.k也沒有缺席，她在自己IG曝光了演唱會當天坐在觀眾席上的自拍照，只見她身穿一件牛仔蝴蝶造型的上衣，傲人上圍穿出爆乳效果，也巧妙呼應羅志祥之前新聞事件另一女主角「蝴蝶姊姊」愷樂的名號，瞬間成為網路熱議的焦點。
有網友發現，Yumi.k這件衣服和女星林愷倫Karencici在金曲表演時穿的服裝是同一件，但其實比對之下可以很明顯發現兩件並不是同款，只是類似。
Karencici當初穿的是義大利品牌Blumarine春夏系列的設計，同件衣服之前韓國女星Jennie、娜璉以及英國歌手Dua Lipa都穿過，也因為受到這麼多知名人士的喜愛，所以可想而知會有很多乍看長很像的「致敬款」的產生也不奇怪了。不過Yumi.k的創意也很值得肯定，應援偶像的同時也成功為自己炒熱話題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言