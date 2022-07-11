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網紅穿「爆乳」蝴蝶衣力挺羅志祥 原來Jennie早就穿過正版設計

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／Blumarine提供
Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／Blumarine提供

羅志祥日前舉行演唱會，吸引了許多粉絲和藝人好友到場相挺。其中擁有137.3萬追蹤者的網紅Yumi.k也沒有缺席，她在自己IG曝光了演唱會當天坐在觀眾席上的自拍照，只見她身穿一件牛仔蝴蝶造型的上衣，傲人上圍穿出爆乳效果，也巧妙呼應羅志祥之前新聞事件另一女主角「蝴蝶姊姊」愷樂的名號，瞬間成為網路熱議的焦點。

網紅Yumi.k穿蝴蝶裝出席羅志祥演唱會，同件衣服的正版設計Jennie有穿過。圖／摘自IG
網紅Yumi.k穿蝴蝶裝出席羅志祥演唱會，同件衣服的正版設計Jennie有穿過。圖／摘自IG

有網友發現，Yumi.k這件衣服和女星林愷倫Karencici在金曲表演時穿的服裝是同一件，但其實比對之下可以很明顯發現兩件並不是同款，只是類似。

Karencici當初穿的是義大利品牌Blumarine春夏系列的設計，同件衣服之前韓國女星Jennie、娜璉以及英國歌手Dua Lipa都穿過，也因為受到這麼多知名人士的喜愛，所以可想而知會有很多乍看長很像的「致敬款」的產生也不奇怪了。不過Yumi.k的創意也很值得肯定，應援偶像的同時也成功為自己炒熱話題。

林愷倫Karencici在金曲表演時穿的也是Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG
林愷倫Karencici在金曲表演時穿的也是Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG

Dua Lipa穿Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG
Dua Lipa穿Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG

Jennie也穿過Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG
Jennie也穿過Blumarine春夏系列蝴蝶裝。圖／摘自IG

網紅Yumi.k穿蝴蝶裝出席羅志祥演唱會，巧妙呼應羅志祥之前新聞事件另一女主角「蝴蝶姊姊」愷樂的名號，瞬間成為網路熱議的焦點。圖／摘自IG
網紅Yumi.k穿蝴蝶裝出席羅志祥演唱會，巧妙呼應羅志祥之前新聞事件另一女主角「蝴蝶姊姊」愷樂的名號，瞬間成為網路熱議的焦點。圖／摘自IG

演唱會 義大利

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