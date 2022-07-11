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OKcafe西西里氣泡咖啡清爽價69元 飲料任2件抽最低1折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月13日至全台OKmart門市購買特大杯「西西里氣泡咖啡」，清爽價69元。圖／OKmart提供
即日起至7月13日至全台OKmart門市購買特大杯「西西里氣泡咖啡」，清爽價69元。圖／OKmart提供

全台天氣飆出超高溫，遇上今、明2天首屆大學入學試「分科測驗」上路，因疫情影響家長無法陪同，更要預先準備好清涼消暑飲品，替考生解熱、為考試打氣。OKmart體貼考生，推出酸爽解熱又可提振精神的「西西里氣泡咖啡」新上市優惠，另外全台門市同步推「「OK陪你FUN暑假」活動，全品項飲料任2件可參加抽抽樂，最低有機會用1折入手各式清涼飲料。

趕在暑假、考季前夕，OKCafe首度推出特大杯「西西里氣泡咖啡」，以經典義大利咖啡西西里咖啡為原型，加入氣泡豐沛的氣泡水與檸檬、咖啡混合出酸甜與爽快的夏季飲品，搭配夏季限定透明杯，讓消費者從視覺到入口都能消暑降溫。即日起至7月13日期間，至全台門市購買特大杯「西西里氣泡咖啡」，即可享清爽價69元（原價80元）。

不習慣喝咖啡的民眾，OKmart也準備了「OK陪你FUN暑假」活動，即日起至7月27日止，會員至全台門市購買飲品，無論是氣泡爽快的汽水、清爽健康的果汁、解膩的茶飲或是運動必備的電解飲料，全品項飲料任2件就能參加抽抽樂，從8.9折、7.9折、5.9折、4.9折、折5元不等的折扣，還有機會獲得最低1折的幸運優惠。

即日起至7月27日止，OKmart門市全品項飲料購買任2件可參加抽抽樂，最低1折買單。圖／OKmart提供
即日起至7月27日止，OKmart門市全品項飲料購買任2件可參加抽抽樂，最低1折買單。圖／OKmart提供

咖啡 義大利

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