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呼叫小碎花控！Gianni Chiarini永續聯名系列力挺環保

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利輕奢包Gianni Chiarini與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列。圖／Gianni Chiarini提供

環保、友善地球的創作理念持續受到時尚品牌推崇，義大利輕奢包Gianni Chiarini近日就與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列，特別以可持續原料及製程，結合簡約俐落的Marcella托特包與Liberty Fabric經典印花，打造出實用方便又美觀的包款。

Marcella Liberty永續膠囊系列有個響亮的系列標語「100% Marcella、0% waste」，Marcella是品牌暢銷的的帆布托特包，結合「零浪費」宣言，貼題地加強標誌性商品的印象。Gianni Chiarini與Liberty Fabric本次的合作，選擇不含殺蟲劑與除草劑、天然環保的有機棉面料，搭配Liberty 4款色彩鮮明的經典印花，運用在不同尺寸的Marcella帆布托特包上，展現宛如復古壁紙般典雅文藝氣息，也帶著俏麗可愛的鄉村風。這款包從裡到外所有元素都經過環保認證，十分友善環境。

此外，agnès b. VOYAGE包款系列，今年將經典暢銷款的後背包重新演繹，維持優雅的輪廓外觀，搭襯簡潔的金屬Logo標識，並改用100%回收尼龍環保再製而成，進一步落實愛護地球的積極作為。肩帶也由織帶改為有軟墊的背帶，提升舒適度。除兩側的外口袋，裡面並附有一個小型拉鍊收納包，可扣於背包上或分開使用，讓分類收納更為容易。

大款再生尼龍後背包，8,580元。圖／agnès b. 提供
大款再生尼龍後背包，8,580元。圖／agnès b. 提供
大款再生尼龍後背包，8,580元。圖／agnès b. 提供
大款再生尼龍後背包，8,580元。圖／agnès b. 提供
Marcella Liberty小型印花斜背包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty小型印花斜背包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty小型印花斜背包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty小型印花斜背包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty大型印花托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty大型印花托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty大型印花托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella Liberty大型印花托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供

品牌 義大利

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