高級訂製大秀影響生意？DIOR向VALENTINO索償10萬歐元

VALENTINO日前在訂製工坊及總部所在地—義大利羅馬的Piazza Mignanelli廣場及鄰近的西班牙廣場舉辦了2022-23年秋冬季高級訂製系列大秀，以這個知名景點的氣勢磅礡的宏偉外觀襯托出創意總監Pierpaolo Piccioli全新打造的華服，帶著一股詩意浪漫感。不過，現在這場秀卻引發了兩大品牌之間的爭議？

在VALENTINO辦秀場地周邊，其實有許多時尚精品店舖，像是DIOR、VERSACE、BALENCIAGA等等。據WWD報導，DIOR認為VALENTINO的秀影響了他們的生意，所以向對方索賠10萬歐元（將近303萬台幣）。DIOR透露，VALENTINO曾發信給在秀場周邊有店鋪的品牌，保證客流量會一切正常，但DIOR認為這個保證無效，並提出客人進入其店舖的通道被「阻塞」，店鋪依舊空無一人，並且從下午開始就無法正常營業，特別那是「收益顯著」的周五。DIOR也表示，如果VALENTINO沒有在兩周內支付他們要求的款項，將會採取一切必要措施保護自身權利。