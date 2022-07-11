聽新聞
test
0:00 / 0:00
高級訂製大秀影響生意？DIOR向VALENTINO索償10萬歐元
VALENTINO日前在訂製工坊及總部所在地—義大利羅馬的Piazza Mignanelli廣場及鄰近的西班牙廣場舉辦了2022-23年秋冬季高級訂製系列大秀，以這個知名景點的氣勢磅礡的宏偉外觀襯托出創意總監Pierpaolo Piccioli全新打造的華服，帶著一股詩意浪漫感。不過，現在這場秀卻引發了兩大品牌之間的爭議？
在VALENTINO辦秀場地周邊，其實有許多時尚精品店舖，像是DIOR、VERSACE、BALENCIAGA等等。據WWD報導，DIOR認為VALENTINO的秀影響了他們的生意，所以向對方索賠10萬歐元（將近303萬台幣）。DIOR透露，VALENTINO曾發信給在秀場周邊有店鋪的品牌，保證客流量會一切正常，但DIOR認為這個保證無效，並提出客人進入其店舖的通道被「阻塞」，店鋪依舊空無一人，並且從下午開始就無法正常營業，特別那是「收益顯著」的周五。DIOR也表示，如果VALENTINO沒有在兩周內支付他們要求的款項，將會採取一切必要措施保護自身權利。
目前VALENTINO還未發表相關回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言