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好想出國啊！BURBERRY釜山限時展售店時髦登場

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
BURBERRY釜山Ananti Cove限時展售空間。圖／BURBERRY提供
BURBERRY釜山Ananti Cove限時展售空間。圖／BURBERRY提供

因為疫情影響，好久沒出國旅遊的人應該已經快要悶壞了吧？近日開放旅遊限制的韓國，馬上迎來時尚品牌BURBERRY的進駐企劃，在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。

BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。此圖騰結合品牌標誌圖像與夏日假期的冒險精神，將經典BURBERRY格紋與TB夏季花押字融合，並推出一系列男女裝、童裝等等。商品可以在BURBERRY限時展售空間、線上商店和指定的BURBERRY專門店購買。

這次在釜山是品牌首次在當地進駐，範圍包括Ananti Penthouse和Ananti Hilton Busan飯店。限時展售空間從建築外觀到海灘的日光浴床等都以TB夏季花押字點綴，鮮明搶眼又充滿品牌特色。另外還以品牌創辦人Thomas Burberry的名字打造了名為Thomas’s的主題Lounge，提供主廚Laubenuit打造的各式各樣飲品、甜點和鹹味小點。

今年BURBERRY的進駐活動是繼2021年在曼谷、杜拜、伊比薩島、邁阿密、米克諾斯島和廈門成功「進駐」之後的延續系列。在2022年，這個「進駐」會延伸到聖特羅佩、釜山、新加坡和伊比薩島等地區。

關於 Ananti Cove 的「進駐」

• 日期: 1 - 31 July 2022

• 地址： 268-31 Gijanghaean-ro,

Sirang-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan South Korea

• Thomas’s Lounge和限時展售空間的營業時間：上午10：30 – 晚上8：00

BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY釜山Ananti Cove限時展售空間。圖／BURBERRY提供
BURBERRY釜山Ananti Cove限時展售空間。圖／BURBERRY提供
Seventeen的珉奎和The8出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
Seventeen的珉奎和The8出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
Yeonjun崔然竣出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
Yeonjun崔然竣出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
金智媛出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
金智媛出席進駐開幕活動。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
以品牌創辦人Thomas Burberry的名字打造了名為Thomas’s的主題Lounge，提供主廚Laubenuit打造的各式各樣飲品、甜點和鹹味小點。圖／BURBERRY提供
以品牌創辦人Thomas Burberry的名字打造了名為Thomas’s的主題Lounge，提供主廚Laubenuit打造的各式各樣飲品、甜點和鹹味小點。圖／BURBERRY提供
Kim Chaewon金采源。圖／BURBERRY提供
Kim Chaewon金采源。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的進駐活動以最新推出的TB夏季花押字系列為主角，搭配訂製的落日橙色空間，創造了充滿活力的視覺體驗。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在釜山Ananti Cove綜合度假勝地開設了Thomas’s Lounge和限時展售空間，持續歡慶品牌傳承與戶外探索的精神。圖／BURBERRY提供

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