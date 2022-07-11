FRIDAYS復古新菜期間限定推出 玩主題濾鏡免費送前菜

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS今夏推出「復古潮味迪斯可」全新餐點，復刻精選餐點加上創新料理元素，打造7道潮味餐點、5杯沁涼調飲，於7月15日至8月22日期間限定，在全台15間餐廳登場。

配合新品主題及年輕消費者的社群話題需求，活動期間更推出「復古潮味迪斯可」限定社群（Facebook、Instagram）主題濾鏡，消費者到餐廳用餐並使用主題濾鏡，或穿著指定復古配件，即免費招待開胃菜「搖滾起司通心麵磚」乙份。TGI FRIDAYS信義餐廳也將在7月22日、7月29日週五晚間，獨家舉辦「復古潮味迪斯可」、「復古年代華語金曲之夜」等主題DJ派對，讓消費者不僅能嚐美食、玩穿搭，更能聽金曲，享五感體驗。活動前三日訂位，再享早鳥優惠，招待「復古潮味迪斯可」隱藏版開胃菜乙份。

此次「復古潮味迪斯可」新品，將品牌熱門經典菜色，加入全新食材元素及料理方式，創造令人意象不到的新菜色。「搖滾起司通心麵磚」將馬芝拉起司佈滿烤熱鐵板慢慢融化，放上酥炸至金黃色而成的通心麵磚，搭配微辣是拉差美乃滋沾醬，創造全新香濃滋味。「鮮蝦陽光舞曲沙拉」將新鮮羅美生菜凱薩沙拉，搭配現煎紐奧良風味蝴蝶蝦，再將墨西哥起司餅如同太陽形狀般圍繞在盤緣，成為爽口的夏季沙拉。

「波本紐約牛排混搭炸蝦」是海陸雙滿足的選擇，炭烤12 oz.美國紐約牛排，加上特製波本威士忌烤肉醬，再搭配酥炸鮮茄及兩道主廚精選配菜一同享用。「撞色豬肋排江波飯」使用超過半份的炭烤經典豬肋排，將豬肋排去骨取肉，加上各式蔬菜、蒜味奶油及紐奧良香料一起拌炒，使每一粒米飯皆充滿紐奧良風味與肉香，兼具有異國風味特色又有飽足感。「夏多莉海鮮麵」以天使細麵配上蝴蝶蝦、花枝、魚柳、綜合蔬菜、與特製的夏多莉白酒蛤蠣醬一起快火拌炒後，香氣迷人、口味豐富。

「巨無霸海鮮三明治」兩大塊炸至金黃酥脆的重量級魚柳、5隻蒜味奶油蝴蝶蝦、美味塔塔醬點綴，一手無法掌握的大份量三明治，一上桌必定成為全桌鎂光燈焦點。「甜心俱樂部」經典巧克力聖代、橘子雪波搭配草莓的果香雪波、布朗尼加冰淇淋，飯後的甜點選擇困難輕鬆解決，三種甜點一次滿足。

除全新餐點外，TGI FRIDAYS此次也推出適合夏季的獨家沁涼調飲，夏日蜜桃、巧克力棕猴、假期列島等三款冰沙系列飲品，分別選用水蜜桃酒、新鮮香蕉、新鮮鳳梨等水果元素，果香味十足，為夏日清爽消暑的最佳選擇。