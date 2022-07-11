危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

又一間回憶即將消失！位於台北市東區的台北神旺大飯店，宣告營運至2022年9月15日後將歇業改建；開設在台北京站商圈的普諾麵包坊承德1號分店，則提前在8月26日結束營業；原飯店旗下餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」則已積極另覓新據點。

「神旺大飯店」自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今逾20年，為神旺酒店集團的第一家酒店。店內提供有多種房型，還有「潮品集」、「伯品廊」、「澄江」、「普諾麵包坊」等餐飲服務，許多政商名流皆是座上嘉賓，過去也曾創下全台飯店住房率前三名的紀錄。

建於1976年的神旺原址，已有47年歷史，結構早已日趨老舊，適逢新冠疫情爆發促使延宕多年的改建計畫得以加速推動，並於2020年申請危老重建核准。預計在2022年年底正式啟動改建；以綜合商辦結合商場的建構主體，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新標的。因此，神旺大飯店也將於9月15日後歇業改建。

消費者手中若仍持有末使用的神旺大飯店餐廳餐券，均可在2022年9月15日前至館內各餐廳使用或電洽02-2772-2121轉各餐廳；然電商通路販售之台北神旺大飯店電子餐券（活動截止日為2022年6月30日），可至原購買通路辦理申請退費。此外，集團旗下的神旺商務酒店，將持續提供服務。