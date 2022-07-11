快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

危老重建！20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
神旺大飯店。 記者侯永全／攝影
神旺大飯店。 記者侯永全／攝影

又一間回憶即將消失！位於台北市東區的台北神旺大飯店，宣告營運至2022年9月15日後將歇業改建；開設在台北京站商圈的普諾麵包坊承德1號分店，則提前在8月26日結束營業；原飯店旗下餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」則已積極另覓新據點。

「神旺大飯店」自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今逾20年，為神旺酒店集團的第一家酒店。店內提供有多種房型，還有「潮品集」、「伯品廊」、「澄江」、「普諾麵包坊」等餐飲服務，許多政商名流皆是座上嘉賓，過去也曾創下全台飯店住房率前三名的紀錄。

建於1976年的神旺原址，已有47年歷史，結構早已日趨老舊，適逢新冠疫情爆發促使延宕多年的改建計畫得以加速推動，並於2020年申請危老重建核准。預計在2022年年底正式啟動改建；以綜合商辦結合商場的建構主體，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新標的。因此，神旺大飯店也將於9月15日後歇業改建。

消費者手中若仍持有末使用的神旺大飯店餐廳餐券，均可在2022年9月15日前至館內各餐廳使用或電洽02-2772-2121轉各餐廳；然電商通路販售之台北神旺大飯店電子餐券（活動截止日為2022年6月30日），可至原購買通路辦理申請退費。此外，集團旗下的神旺商務酒店，將持續提供服務。

餐廳 酒店

延伸閱讀

撐不住了 南投最老書店「草屯三省堂」吹熄燈號

危老重建5年受理3千件 租稅減免延長至2027年5月

台中火車站麥當勞熄燈 老台中的記憶又一家結束營業

台中人搭火車的回憶！30年「麥當勞台中中正店」熄燈

相關新聞

危老重建！20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

又一間回憶即將消失！位於台北市東區的台北神旺大飯店，宣告營運至2022年9月15日後將歇業改建；開設在台北京站商圈的普諾...

FRIDAYS復古新菜期間限定推出 玩主題濾鏡免費送前菜

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS今夏推出「復古潮味迪斯可」全新餐點，復刻精選餐點加上創新料理元素，打造7道潮味...

傳奇名鑽再添新篇章 梵克雅寶史無前例的2022頂級珠寶

珍稀絕倫的寶石，以及無可比擬的精緻人手工藝，是頂級珠寶藝術的標誌。梵克雅寶（Van Cleef & Arpesl）今年最...

晶華搶攻中秋商機 推全新「拔絲五彩月餅」

暑假才剛到，但中秋節的月餅預購大戰早已悄悄開打，各式口味、造型與優惠正吸引著企業客戶及消費者的目光，晶華早鳥優惠即日起開...

盤點6間多到滿出來的浮誇鮭魚卵 讓大海的鮮味震撼你的味蕾

如火山爆發般的鮭魚卵，不怕你吃就怕你吃不下！

壽司郎一日限定優惠 「30歲＋30號生日」全桌7折

自2018年正式登台，來自日本的「壽司郎」已於7月8日在宜蘭開設全台第30間門市。為慶祝台灣第30間店開幕，壽司郎於7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。