傳奇名鑽再添新篇章 梵克雅寶史無前例的2022頂級珠寶

珍稀絕倫的寶石,以及無可比擬的精緻人手工藝,是頂級珠寶藝術的標誌。梵克雅寶(Van Cleef & Arpesl)今年最新發表的Legend of diamonds系列作品,正是如此。從一顆910克拉D級Type 2A鑽石原石「Lesotho Legend」開始,到史無前例一口氣推出多達25件Mystery Set隱密式鑲嵌珠寶作品,Legend of diamonds不僅為品牌搜羅名鑽的歷史故事增添新的傳奇篇章,更為令人難以企及的精湛的工藝傳統設下新的里程碑。

●名鑽傳統

梵克雅寶最早收購並重新鑲嵌的著名鑽石,是及一顆名為「Prince Edward of York」、重逾60克拉的梨形切割明亮鑽石,於1894年採自南非著名的金伯利(Kimberley)礦坑,據說因慶祝維多利亞女王的曾孫愛德華王子(後來的溫莎公爵)誕生而得名。梵克雅寶將這枚名鑽配上一顆重達25克拉的馬眼形切割明亮鑽石,重新設計為一款絕美的吊墜,於1921年時於巴黎展出。

「Prince Edward of York」開啟了梵克雅寶頂級名鑽的傳統後,1953年時,梵克雅寶更取得31克拉的心形切割藍鑽Blue Heart,將之打造為一枚吊墜,襯上梨形切割粉紅色鑽石及一顆三角形切割藍鑽,之後由著名芭蕾舞伶Zizi Jeanmaire典藏。1960年,梵克雅寶購得一枚重達34.64克拉的枕形切割粉紅色鑽石,據說是自18世紀起一直由印度海德拉巴土邦歷代王公(Nizams)擁有的鑽石,並為之命名為「Princie」。1964年,重約30.58克拉的祖母綠切割「馬扎然」(Mazarin)傳奇鑽石,也被梵克雅寶納入旗下,1990年代,梵克雅寶更覓得18世紀印度阿爾果德太守送贈英格蘭夏洛特王后的30.99克拉的「Arcot 1」梨形切割白鑽。

自2000年初Collection of the Century系列頂級珠寶開始,梵克雅寶便展開以全系列頂級珠寶向寶石之美致敬之作。Legend of diamonds系列不僅延續名鑽傳統,2018年從尚未切割原石展開的手法,也是數十年來首次從開採寶石開始創作高級珠寶。這顆開採自萊索托(Lesotho)王國萊辛鑽石礦(Letseng Mine)、當時世界上第5大優質鑽石,歷經兩年縝密構思,最終切割出67顆、總重約441.75克拉的鑽石。

●Mystery Set隱密式鑲嵌工藝的極致

為彰顯這顆鑽石崇敬剔透純淨之美,梵克雅寶大膽地以品牌最富盛名的Mystery Set隱密式鑲嵌技術打造這25件靈感源自高級訂製服的珠寶,透過平衡不同的元素,讓璀璨切面鑽石與彩色寶石互相輝映。整個系列歷時超過30,000小時、用上逾3,000顆顏色、淨度、形狀完全符合需求的祖母綠、紅寶石、與藍寶石,應用品牌於1933年開發出並取得專例的Mystery Set隱密式鑲嵌及延伸技術,將金屬鑲座完全隱沒,以釋放寶石的絢麗炫彩。多件珠寶更隱藏可轉換配戴的精密結構,體現一件珠寶的多重生動面貌。

以成套的Volutes Mystérieuses耳環與項鍊為例,項鍊寶石蝴蝶結的簡練線條與1920年代的經典設計一脈相承,Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石編織成柔軟豐厚的絲絨,對比鑽石璀璨的切面光彩。項鍊中央主鑽重約30.61克拉,耳環垂墜各重15.52及 15.50克拉的橢圓形切割鑽石,均可拆下並裝嵌於項鍊的寶石綢帶上;以鑽石和Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石組成的另一枚珠寶圖騰,還可替代項鍊上的中央主石變幻出另一種風情,而拆卸後的主石亦可裝嵌於一枚鑲嵌紅寶石的吊墜中央另外配戴。