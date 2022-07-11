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傳奇名鑽再添新篇章 梵克雅寶史無前例的2022頂級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

珍稀絕倫的寶石，以及無可比擬的精緻人手工藝，是頂級珠寶藝術的標誌。梵克雅寶（Van Cleef & Arpesl）今年最新發表的Legend of diamonds系列作品，正是如此。從一顆910克拉D級Type 2A鑽石原石「Lesotho Legend」開始，到史無前例一口氣推出多達25件Mystery Set隱密式鑲嵌珠寶作品，Legend of diamonds不僅為品牌搜羅名鑽的歷史故事增添新的傳奇篇章，更為令人難以企及的精湛的工藝傳統設下新的里程碑。

●名鑽傳統

梵克雅寶最早收購並重新鑲嵌的著名鑽石，是及一顆名為「Prince Edward of York」、重逾60克拉的梨形切割明亮鑽石，於1894年採自南非著名的金伯利（Kimberley）礦坑，據說因慶祝維多利亞女王的曾孫愛德華王子（後來的溫莎公爵）誕生而得名。梵克雅寶將這枚名鑽配上一顆重達25克拉的馬眼形切割明亮鑽石，重新設計為一款絕美的吊墜，於1921年時於巴黎展出。

「Prince Edward of York」開啟了梵克雅寶頂級名鑽的傳統後，1953年時，梵克雅寶更取得31克拉的心形切割藍鑽Blue Heart，將之打造為一枚吊墜，襯上梨形切割粉紅色鑽石及一顆三角形切割藍鑽，之後由著名芭蕾舞伶Zizi Jeanmaire典藏。1960年，梵克雅寶購得一枚重達34.64克拉的枕形切割粉紅色鑽石，據說是自18世紀起一直由印度海德拉巴土邦歷代王公（Nizams）擁有的鑽石，並為之命名為「Princie」。1964年，重約30.58克拉的祖母綠切割「馬扎然」（Mazarin）傳奇鑽石，也被梵克雅寶納入旗下，1990年代，梵克雅寶更覓得18世紀印度阿爾果德太守送贈英格蘭夏洛特王后的30.99克拉的「Arcot 1」梨形切割白鑽。

自2000年初Collection of the Century系列頂級珠寶開始，梵克雅寶便展開以全系列頂級珠寶向寶石之美致敬之作。Legend of diamonds系列不僅延續名鑽傳統，2018年從尚未切割原石展開的手法，也是數十年來首次從開採寶石開始創作高級珠寶。這顆開採自萊索托（Lesotho）王國萊辛鑽石礦（Letseng Mine）、當時世界上第5大優質鑽石，歷經兩年縝密構思，最終切割出67顆、總重約441.75克拉的鑽石。

●Mystery Set隱密式鑲嵌工藝的極致

為彰顯這顆鑽石崇敬剔透純淨之美，梵克雅寶大膽地以品牌最富盛名的Mystery Set隱密式鑲嵌技術打造這25件靈感源自高級訂製服的珠寶，透過平衡不同的元素，讓璀璨切面鑽石與彩色寶石互相輝映。整個系列歷時超過30,000小時、用上逾3,000顆顏色、淨度、形狀完全符合需求的祖母綠、紅寶石、與藍寶石，應用品牌於1933年開發出並取得專例的Mystery Set隱密式鑲嵌及延伸技術，將金屬鑲座完全隱沒，以釋放寶石的絢麗炫彩。多件珠寶更隱藏可轉換配戴的精密結構，體現一件珠寶的多重生動面貌。

以成套的Volutes Mystérieuses耳環與項鍊為例，項鍊寶石蝴蝶結的簡練線條與1920年代的經典設計一脈相承，Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石編織成柔軟豐厚的絲絨，對比鑽石璀璨的切面光彩。項鍊中央主鑽重約30.61克拉，耳環垂墜各重15.52及 15.50克拉的橢圓形切割鑽石，均可拆下並裝嵌於項鍊的寶石綢帶上；以鑽石和Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石組成的另一枚珠寶圖騰，還可替代項鍊上的中央主石變幻出另一種風情，而拆卸後的主石亦可裝嵌於一枚鑲嵌紅寶石的吊墜中央另外配戴。

以隱密式鑲嵌祖母綠和藍寶石雙色設計的Chevron Mystérieux項鍊和耳環連可拆式吊墜亦是系列其中一件代表作，靈感源自1950年代的晚裝的項鍊線條，垂墜如露珠般的31克拉、12.18 和12.07克拉三顆梨形切割鑽石。此套珠寶可變化6種配戴方式，例如中央的圖騰可化作吊墜， 懸於鍊條上，而另外兩顆鑽石亦可點綴耳環。

Lesotho Legend的解理結構。圖／梵克雅寶提供
Lesotho Legend的解理結構。圖／梵克雅寶提供
Couture Mystérieuse戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重達18.32克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Couture Mystérieuse戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重達18.32克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Chevron Mystérieux項鍊項鍊及耳環連可拆式吊墜，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約31.24、12.18及 12.07克拉的DFL級Type2A梨形切割鑽石、 一顆重約1.08克拉DFL級Type2A圓鑽、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、 祖母綠、藍寶石、鑽石；Liseré Mystérieux戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆2.50克拉DFL級Type 2A梨形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、藍寶石及鑽石。圖／梵克雅寶提供
Chevron Mystérieux項鍊項鍊及耳環連可拆式吊墜，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約31.24、12.18及 12.07克拉的DFL級Type2A梨形切割鑽石、 一顆重約1.08克拉DFL級Type2A圓鑽、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、 祖母綠、藍寶石、鑽石；Liseré Mystérieux戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆2.50克拉DFL級Type 2A梨形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、藍寶石及鑽石。圖／梵克雅寶提供
Volutes Mystérieuses可轉換式項鍊及耳環連可拆式垂飾，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約30.61、15.52及15.50克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Volutes Mystérieuses可轉換式項鍊及耳環連可拆式垂飾，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約30.61、15.52及15.50克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Chemin Mystérieux手鐲，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆總重約4.81克拉的DFL級Type 2A圓鑽、 三顆總重約2.77克拉的DIF級Type 2A圓鑽、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶於1953年購入重達31克拉的心形切割藍鑽Blue Heart並設計為吊墜。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶於1953年購入重達31克拉的心形切割藍鑽Blue Heart並設計為吊墜。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石與Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石、粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Couture Mystérieuse戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重達18.32克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Couture Mystérieuse戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重達18.32克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶約1922年的目錄，吊墜上一顆重達25克拉的馬眼形切割明亮鑽石，以及一顆名為「Prince Edward of York」、重逾60克拉的梨形切割明亮鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶約1922年的目錄，吊墜上一顆重達25克拉的馬眼形切割明亮鑽石，以及一顆名為「Prince Edward of York」、重逾60克拉的梨形切割明亮鑽石。圖／梵克雅寶提供
Chevron Mystérieux項鍊及耳環連可拆式吊墜，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約31.24、12.18及 12.07克拉的DFL級Type2A梨形切割鑽石、 一顆重約1.08克拉DFL級Type2A圓鑽、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、 祖母綠、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Chevron Mystérieux項鍊及耳環連可拆式吊墜，白K金與玫瑰金鑲嵌三顆分別重約31.24、12.18及 12.07克拉的DFL級Type2A梨形切割鑽石、 一顆重約1.08克拉DFL級Type2A圓鑽、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌祖母綠、 祖母綠、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Atours Mystérieux可轉換式項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重約79.35克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Atours Mystérieux可轉換式項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆重約79.35克拉DFL級Type 2A橢圓形切割鑽石、Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、 Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

鑽石 珠寶

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