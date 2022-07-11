快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽司郎一日限定優惠 「30歲＋30號生日」全桌7折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎為慶祝在台開設30間門市，推出一日限定優惠。圖／壽司郎提供
壽司郎為慶祝在台開設30間門市，推出一日限定優惠。圖／壽司郎提供

自2018年正式登台，來自日本的「壽司郎」已於7月8日在宜蘭開設全台第30間門市。為慶祝台灣第30間店開幕，壽司郎於7月14日舉辦一日限定優惠，凡是「今年滿30歲」且「生日為任一月份30日」的民眾，當日用餐即可享30%的優惠，同桌也可一併享受折扣。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」。2018年壽司郎首度登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中等地均有門市，隨著高雄岡山樂購廣場店、宜蘭站前店在7月陸續開幕，在台門市總數也達到30間。

為慶祝壽司郎在台開設30間門市，7月14日推出一日限定活動。今年30歲（1992年出生），且生日為任一月份30日的顧客本人，當日用餐可享30%優惠（7折），同行者含壽星均可享優惠，每桌最多6人，不得跨桌使用。另外生日以國曆生日為主，需出示身份證明文件，活動期間每人限用一次。

壽司郎 生日 日本

延伸閱讀

DON DON DONKI開賣日本米 安田精米現買現碾還現做飯糰

為何不在岡山行刺安倍？凶嫌稱難下手 入場要登記資料

優秀宜蘭陳春男及李維榮獲百大青農 林姿妙貼紅紙祝賀

宜蘭縣長民調出爐 藍綠白三方這麼看

相關新聞

危老重建！20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

又一間回憶即將消失！位於台北市東區的台北神旺大飯店，宣告營運至2022年9月15日後將歇業改建；開設在台北京站商圈的普諾...

FRIDAYS復古新菜期間限定推出 玩主題濾鏡免費送前菜

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS今夏推出「復古潮味迪斯可」全新餐點，復刻精選餐點加上創新料理元素，打造7道潮味...

傳奇名鑽再添新篇章 梵克雅寶史無前例的2022頂級珠寶

珍稀絕倫的寶石，以及無可比擬的精緻人手工藝，是頂級珠寶藝術的標誌。梵克雅寶（Van Cleef & Arpesl）今年最...

晶華搶攻中秋商機 推全新「拔絲五彩月餅」

暑假才剛到，但中秋節的月餅預購大戰早已悄悄開打，各式口味、造型與優惠正吸引著企業客戶及消費者的目光，晶華早鳥優惠即日起開...

盤點6間多到滿出來的浮誇鮭魚卵 讓大海的鮮味震撼你的味蕾

如火山爆發般的鮭魚卵，不怕你吃就怕你吃不下！

壽司郎一日限定優惠 「30歲＋30號生日」全桌7折

自2018年正式登台，來自日本的「壽司郎」已於7月8日在宜蘭開設全台第30間門市。為慶祝台灣第30間店開幕，壽司郎於7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。