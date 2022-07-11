壽司郎一日限定優惠 「30歲＋30號生日」全桌7折

自2018年正式登台，來自日本的「壽司郎」已於7月8日在宜蘭開設全台第30間門市。為慶祝台灣第30間店開幕，壽司郎於7月14日舉辦一日限定優惠，凡是「今年滿30歲」且「生日為任一月份30日」的民眾，當日用餐即可享30%的優惠，同桌也可一併享受折扣。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」。2018年壽司郎首度登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中等地均有門市，隨著高雄岡山樂購廣場店、宜蘭站前店在7月陸續開幕，在台門市總數也達到30間。

為慶祝壽司郎在台開設30間門市，7月14日推出一日限定活動。今年30歲（1992年出生），且生日為任一月份30日的顧客本人，當日用餐可享30%優惠（7折），同行者含壽星均可享優惠，每桌最多6人，不得跨桌使用。另外生日以國曆生日為主，需出示身份證明文件，活動期間每人限用一次。