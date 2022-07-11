民初才女紅到韓國 台韓合創音樂劇「徽因」登場

台灣偶像劇始祖「人間四月天」，曾演出民初才女林徽音和徐志摩、梁思成之間的三角習題。而真實生活中，還有另一位才子—哲學家金岳霖，也默默愛慕著林徽音。台韓合創音樂劇「徽因」，將「人間四月天」詮釋的民初文壇故事主角從徐志摩改成林徽音，本周五(15日)起連續三日在台北國家戲劇院上演。

1999年播出後風靡兩岸，引發廣大迴響的電視劇《人間四月天》，全劇圍繞民國文人徐志摩與其生命中的三位女性，當中包括林徽因；「徽因」全劇的序幕，則是林徽因臨死前，寫信給生命中重要的四個人：人生啟蒙導師「金岳霖」、人生伴侶「梁思成」、靈感與創作的動力「徐志摩」，以及重要作家好友「冰心」。邀來南韓導演將民國才女林徽因與愛慕她的三個男人，交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事搬上舞台。

「徽因」的韓文版劇名是「Toward-活在未來的女子，徽因」，透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇的生命故事。身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，其前衛的思想、對於永恆志業的追求，在建築、藝術及文學方面留下深遠的成就。

台灣版導演韋以丞表示，「徽因」並不是想做人物傳記，而是藉由林徽因為載體，訴說無論在何種年代，自由都可能遭受阻礙；對於個人來說，逆境下詮釋自由的定義是什麼、完整的靈魂又是什麼，才是本齣戲的切入點，也是編劇韓雅凜的著力之處。

廣藝基金會表示，本次「徽因」將韓版澎湃情感改為更貼近台灣市場的細膩情感詮釋方式。欣賞「徽因」除了四人同行可享購票八折的優惠外，現場並贈送一刻鯨選「細數民國風流人物：林徽因」的免費試聽課程。