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悠遊卡支援跨境消費首站前進沖繩 免換匯隨手刷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣首家跨境支付儲值卡，悠遊卡在沖繩也能刷。圖／悠遊卡公司提供
台灣首家跨境支付儲值卡，悠遊卡在沖繩也能刷。圖／悠遊卡公司提供

國境解封在即，各行各業都動了起來，悠遊卡公司今天也宣布，今年下半年國人前往沖繩旅遊，只要帶著悠遊卡，就能輕鬆進行小額消費，這也讓悠遊卡成為台灣首家可以跨境消費的儲值卡，是台灣支付國際化的重大里程碑。

悠遊卡公司日前正式獲金融監督管理委員會核准跨境支付業務，與合作夥伴琉球銀行的攜手並進，歷經數年努力，終於宣布今年下半年正式啟用。只要是本人年滿20歲以上，持完成實名制的悠遊卡，包括已實名之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡皆可使用。更棒的是，持悠遊卡在日本合作店家消費，直接以新台幣結算交易，也省去換匯及手續費的麻煩與費用，透過匯率精算，說不定還能成為出國旅遊的省錢利器。

悠遊卡跨出國門的第一步選擇了鄰近台灣的日本沖繩，除了是台灣人熱愛的旅遊勝地之一之外，更是非常適合悠遊卡使用的主力族群：自助旅行客、親子家庭旅客的便利選擇。

悠遊卡 日本 沖繩

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