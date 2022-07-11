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夏日旅遊戲水必備神器 美型大風量吹風機快速恢復髮型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TESCOM新系列「elims me」首款TD550ATW輕巧大風量吹風機，即日起至7月28日期間於康是美全台門市和統一集團4大網購平台享夏日優惠價1,390元。圖／群光電子提供
TESCOM新系列「elims me」首款TD550ATW輕巧大風量吹風機，即日起至7月28日期間於康是美全台門市和統一集團4大網購平台享夏日優惠價1,390元。圖／群光電子提供

迎接暑假旅遊旺季，因為疫情悶了許久的民眾今年旅遊魂大爆發，迫不及待衝向海邊戲水，這時候行李箱不可少的就是一台輕巧便攜、時尚美觀、又功能強大的隨身吹風機，讓你不用受限飯店、民宿、泳池的陽春款式，也不用全家人排隊吹到天荒地老。

日系品牌TESCOM新系列「elims me」TD550ATW輕巧大風量吹風機正式上市，貼心為長髮或髮量豐厚的女孩設計，擁有大風量及加速吹乾風嘴的絕佳組合，搭配TESCOM獨家黃金三角式負離子技術，由出風口中心、周圍3點共4處釋放負離子，使得空氣中的水分完美包覆於髮絲上，讓秀髮呈現柔美水光感；還配有3段速風量與3段式風溫控制設計，可輕鬆依照需求切換吹髮組合，其大輸出穩定的風量與溫度，可輕鬆享有便捷省時的吹整體驗、迅速恢復造型。且重量不到500克輕便好攜，折疊機身設計更能節省50%收納空間。

另外，飛利浦新推出的智能護髮礦物負離子吹風機BHD538，除了提供1500W大功率吹風量、收納方便的折疊式握把設計，更搭配6種風溫風速多段調節，色系上共有玫瑰粉霧及霧黑金2種時尚配色選擇，並提供2種不同吹髮配件，集中吹嘴可準確修整細部造型，烘罩可針對長捲髮吹除蓬鬆造型，還兼具護髮效果。透過「ThermoShield防熱吹護科技」，機器中內建過熱偵測感應器，自動優化及控制出風溫度，避免頭髮熱傷害，達到控溫鎖水的效果，另外還有「4,000萬保濕鎖水負離子」，輕鬆撫平毛躁吹出光滑柔順的頭髮。此外，飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機還具備「防曬護色鋅離子」，於吹髮過程中釋放礦物鋅離子噴霧，快速包覆每一根髮絲，降低紫外線造成的損害，飛利浦吹風機經SGS實測報告，在高溫日曬3小時還能達到近5成的優異防曬護色效果。

如果預算再高一點點、更注重護髮功能，飛利浦Adele AI頂級智能溫控輕量護髮吹風機BHD628同樣輕巧美型，具備Sense IQ 個人化智慧溫控科技，可辨識髮質狀態，精準掌握髮溫變化，加上AI智慧分析可即時動態調溫，掌握最適護髮風溫，達成鎖住髮芯水分、提升吹髮效率，還有雙倍負離子撫平毛燥的效果。即日起購買即可獲得日本原裝進口資生堂專業美髮洗護組禮盒乙組，禮盒包含全效完美防護精露、極光綻色洗髮露、輕縈柔波護髮乳，讓你從洗頭到吹頭，完整呵護秀髮。

TESCOM TD550ATW輕巧大風量吹風機獨家黃金三角式負離子技術搭配多種吹髮模組，打造水潤感飄逸髮絲。圖／群光電子提供
TESCOM TD550ATW輕巧大風量吹風機獨家黃金三角式負離子技術搭配多種吹髮模組，打造水潤感飄逸髮絲。圖／群光電子提供
飛利浦攜手資生堂專業美髮推出聯名限量組合，凡購買飛利浦頂級智能溫控輕量護髮吹風機BHD628，即可獲得日本原裝進口資生堂專業美髮洗護組禮盒乙組。圖／PHILIPS提供
飛利浦攜手資生堂專業美髮推出聯名限量組合，凡購買飛利浦頂級智能溫控輕量護髮吹風機BHD628，即可獲得日本原裝進口資生堂專業美髮洗護組禮盒乙組。圖／PHILIPS提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機具有防曬護色鋅離子搭配防熱吹護科技，護色、防曬一機搞定。圖／PHILIPS提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機具有防曬護色鋅離子搭配防熱吹護科技，護色、防曬一機搞定。圖／PHILIPS提供
TESCOM TD550ATW輕巧大風量吹風機，大風量高效速乾，機身帶有霧面珠光搭配上讓甜美粉色，為少女系必備單品。圖／群光電子提供
TESCOM TD550ATW輕巧大風量吹風機，大風量高效速乾，機身帶有霧面珠光搭配上讓甜美粉色，為少女系必備單品。圖／群光電子提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機BHD538玫瑰粉，建議售價2,688元。圖／PHILIPS提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機BHD538玫瑰粉，建議售價2,688元。圖／PHILIPS提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機BHD538霧黑色，建議售價2,688元。圖／PHILIPS提供
飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機BHD538霧黑色，建議售價2,688元。圖／PHILIPS提供

吹風機 防曬

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