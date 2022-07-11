夏日旅遊戲水必備神器 美型大風量吹風機快速恢復髮型

迎接暑假旅遊旺季，因為疫情悶了許久的民眾今年旅遊魂大爆發，迫不及待衝向海邊戲水，這時候行李箱不可少的就是一台輕巧便攜、時尚美觀、又功能強大的隨身吹風機，讓你不用受限飯店、民宿、泳池的陽春款式，也不用全家人排隊吹到天荒地老。

日系品牌TESCOM新系列「elims me」TD550ATW輕巧大風量吹風機正式上市，貼心為長髮或髮量豐厚的女孩設計，擁有大風量及加速吹乾風嘴的絕佳組合，搭配TESCOM獨家黃金三角式負離子技術，由出風口中心、周圍3點共4處釋放負離子，使得空氣中的水分完美包覆於髮絲上，讓秀髮呈現柔美水光感；還配有3段速風量與3段式風溫控制設計，可輕鬆依照需求切換吹髮組合，其大輸出穩定的風量與溫度，可輕鬆享有便捷省時的吹整體驗、迅速恢復造型。且重量不到500克輕便好攜，折疊機身設計更能節省50%收納空間。

另外，飛利浦新推出的智能護髮礦物負離子吹風機BHD538，除了提供1500W大功率吹風量、收納方便的折疊式握把設計，更搭配6種風溫風速多段調節，色系上共有玫瑰粉霧及霧黑金2種時尚配色選擇，並提供2種不同吹髮配件，集中吹嘴可準確修整細部造型，烘罩可針對長捲髮吹除蓬鬆造型，還兼具護髮效果。透過「ThermoShield防熱吹護科技」，機器中內建過熱偵測感應器，自動優化及控制出風溫度，避免頭髮熱傷害，達到控溫鎖水的效果，另外還有「4,000萬保濕鎖水負離子」，輕鬆撫平毛躁吹出光滑柔順的頭髮。此外，飛利浦智能護髮礦物負離子吹風機還具備「防曬護色鋅離子」，於吹髮過程中釋放礦物鋅離子噴霧，快速包覆每一根髮絲，降低紫外線造成的損害，飛利浦吹風機經SGS實測報告，在高溫日曬3小時還能達到近5成的優異防曬護色效果。