郵局網路商城賣禮券比「面額」貴！全聯100元賣110網酸「賣給鬼？」

有網友發現，中華郵政商城的訂價比外面面額還貴，很多通路商品禮券，面額100元，網路價卻賣110元，讓他納悶「電子商務科的同仁真的都不會感到奇怪？」，讓不少人疑問「有人買嗎？」，但也有中華郵政員工表示這是「正常發揮」。

一名網友在臉書「郵局郵政全民開講」發文，他表示郵政商城很多商品訂價真的讓人不敢恭維，很多100元的禮券，網路價卻要用110元購買，而且還需要另外付運費，讓他納悶「電子商務科的同仁真的都不會感到奇怪？請問這是要賣給鬼？」。

實際看到商品頁部分，CITY CAFE統一超商咖啡提貨卡$45，網路價為50元，家樂福實體禮券1000面額，網路價為1050元，大潤發提貨券500面額，售價525元，都比原本面額還貴，此外，訂單金額0元以上運費35元，訂單金額滿10000元才有免運服務，甚至售價旁邊還有「買貴通報」選項。

貼文曝光後也引起網友熱議，「就是這個全聯禮券害我跟我老婆吵到差點離婚⋯」、「專賣盤子」、「這個真的看不懂」、「這個價格太黯然太銷魂了，所以不能只有我知道」、「還有買貴通報？我笑了」、「難用又超貴的」。

也有人認為是「去化業宣費做商城業績啊，你們不懂，經理股長都很懂」、「我覺得這商城就像是一個game，後端的人只要有東西掛在上面賣就好了，他們的重點就是商城不能空」。不過也有員工表示，「身為中華郵政一份子的我只能含淚說：正常發揮」。