喬克維奇溫布頓四連霸達成！第21大滿貫與名表同上手

「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）昨日於本屆溫布頓網球錦標賽男子單打擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），衛冕成功，達成溫網四連霸。這也是他7度在溫布頓錦標賽封王，同時為生涯第21座大滿貫賽冠軍。身為宇舶表（HUBLOT）品牌大使的他舉起金盃時配戴宇舶Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，展現球王氣勢。

喬克維奇在奪冠賽中雖然先失掉首盤，但抓到對方發球之後便以6比3、6比4連拿兩盤，於第四盤搶七成功，贏得本次冠軍。喬克維奇在2021年加入繼足球王比利、牙買加閃電博爾特、高爾夫球王達斯汀強生等運動名將，共同代言宇舶表。他在今年表現持續亮眼，5月在義大利公開賽奪冠並迎接職業生涯第一千場勝利，第7座溫布頓冠軍也讓他追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄，僅次於「費爸」費德勒的8冠。