快訊

溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

美航母百年／告別最後傳統動力小鷹號 回顧越戰戰史、曾引兩岸政治爭議

喬克維奇溫布頓四連霸達成！第21大滿貫與名表同上手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Big Bang Meca-10十日鍊腕表藍陶瓷款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表藍陶瓷款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供

「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）昨日於本屆溫布頓網球錦標賽男子單打擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），衛冕成功，達成溫網四連霸。這也是他7度在溫布頓錦標賽封王，同時為生涯第21座大滿貫賽冠軍。身為宇舶表（HUBLOT）品牌大使的他舉起金盃時配戴宇舶Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，展現球王氣勢。

喬克維奇在奪冠賽中雖然先失掉首盤，但抓到對方發球之後便以6比3、6比4連拿兩盤，於第四盤搶七成功，贏得本次冠軍。喬克維奇在2021年加入繼足球王比利、牙買加閃電博爾特、高爾夫球王達斯汀強生等運動名將，共同代言宇舶表。他在今年表現持續亮眼，5月在義大利公開賽奪冠並迎接職業生涯第一千場勝利，第7座溫布頓冠軍也讓他追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄，僅次於「費爸」費德勒的8冠。

喬克維奇對Big Bang Meca-10 十日鍊藍陶瓷腕表情有獨鍾，多次配戴這枚腕表亮相。45毫米的宇舶Big Bang Meca-10 十日鍊腕表，鏤空面盤可窺見品牌獨特的自製Meca-10 （HUB1201）手上鍊機芯，配兩枚並聯發條盒與獨特的齒軌系統連結動力儲能指示。另有皇金款，鈦金屬款，及魔力黑陶瓷款，造型極具特殊工業風，辨識度高。

宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊機芯。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊機芯。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬克維奇配戴Big Bang Meca-10十日鍊腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表魔力黑陶瓷，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表魔力黑陶瓷，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表鈦金屬款，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表鈦金屬款，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

腕表 品牌 義大利

延伸閱讀

溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

蕭邦致敬世上最美傳奇車賽Mille Miglia 2022限量腕表

溫網／「繼續做夢吧！」新科亞軍加博盼激勵非洲同胞

溫網／納達爾退賽無緣年度大滿貫 基里洛斯晉決賽

相關新聞

Logitech POP潮新色登場 蝦皮購物搶先推買鍵盤送滑鼠

科技配件不只外型設計越來越潮，也跟著時尚趨勢一起換季推新色。Logitech POP潮玩無線鍵鼠系列去年一推出就搶攻年輕...

喬克維奇溫布頓四連霸達成！第21大滿貫與名表同上手

「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）昨日於本屆溫布頓網球錦標賽男子單打擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick ...

DON DON DONKI開賣日本米 安田精米現買現碾還現做飯糰

日本米的美味，吃過的都念念不忘，也是前往日本旅遊時必細細品嚐的旅遊重點之一。原汁原味引進許多日本直送生活雜貨、零食、美妝...

暢遊台灣最後桃花源

聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源—恆春半島」旅程，將入住牡丹灣湖畔Villa，在無邊際泳池享受暢游；還可聆賞國寶級...

換個燈泡就能取代美肌App？飛利浦LED超極光真彩版球泡 超高演色性還原真實色彩

食物看起來好不好吃、膚色妝容看起來美不美，竟然都與燈光有關！昕諾飛旗下飛利浦超極光系列推出升級「真彩版」球泡產品，以CR...

CINDY CHAO藝術珠寶 閃耀歐洲雙城盛典

是疫情後的狂歡，更是把握當下，從6月中下旬延續至7月初的歐洲，接力多場高級珠寶慶典，閃耀無比光芒，CINDY CHAO ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。