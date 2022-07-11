喬克維奇溫布頓四連霸達成！第21大滿貫與名表同上手
「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）昨日於本屆溫布頓網球錦標賽男子單打擊敗澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），衛冕成功，達成溫網四連霸。這也是他7度在溫布頓錦標賽封王，同時為生涯第21座大滿貫賽冠軍。身為宇舶表（HUBLOT）品牌大使的他舉起金盃時配戴宇舶Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕表，展現球王氣勢。
喬克維奇在奪冠賽中雖然先失掉首盤，但抓到對方發球之後便以6比3、6比4連拿兩盤，於第四盤搶七成功，贏得本次冠軍。喬克維奇在2021年加入繼足球王比利、牙買加閃電博爾特、高爾夫球王達斯汀強生等運動名將，共同代言宇舶表。他在今年表現持續亮眼，5月在義大利公開賽奪冠並迎接職業生涯第一千場勝利，第7座溫布頓冠軍也讓他追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄，僅次於「費爸」費德勒的8冠。
喬克維奇對Big Bang Meca-10 十日鍊藍陶瓷腕表情有獨鍾，多次配戴這枚腕表亮相。45毫米的宇舶Big Bang Meca-10 十日鍊腕表，鏤空面盤可窺見品牌獨特的自製Meca-10 （HUB1201）手上鍊機芯，配兩枚並聯發條盒與獨特的齒軌系統連結動力儲能指示。另有皇金款，鈦金屬款，及魔力黑陶瓷款，造型極具特殊工業風，辨識度高。
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